Apple представила гарнитуру дополненной реальности Vision Pro

Компания Apple в рамках Всемирной конференции для разработчиков (WWDC) представила Vision Pro — первую в истории бренда гарнитуру дополненной реальности. Гарнитура дополненной реальности Apple Vision Pro появится в продаже в начале 2024 года по цене от $3,5 тыс.

Устройство позиционируется как «пространственный компьютер, который органично сочетает цифровой контент с физическим миром». Экран выполнен из трехмерного многослойного стекла и заключен в алюминиевую рамку. Для крепления на голове предусмотрена текстильная маска Light Seal и съемные ремешки. Функция EyeSight позволяет делать гарнитуру визуально прозрачной, чтобы окружающие видели глаза пользователя, а во время использования гарнитуры EyeSight дает визуальные подсказки другим о том, на чем сосредоточен пользователь.

Новинка получила два чипа Apple — M2 и R1, который отвечает за обработку данных с 12 камер, пяти датчиков и шести микрофонов, чтобы контент выглядел так, как будто он появляется прямо перед глазами пользователя в режиме реального времени. Гарнитура имеет пару дисплеев micro-OLED размером с почтовую марку каждый. Заявлено, что разрешение изображения превышает 4K. При необходимости люди с нарушением зрения могут использовать специальные корригирующие линзы Zeiss для устройства. Для гарнитуры адаптирована технология Spatial Audio, которая подстраивает пространственное звучание с учетом геометрии головы и уха пользователя. Без подзарядки, от встроенного аккумулятора Vision Pro может работать до двух часов.

Операционная система visionOS позволяет формировать трехмерный интерфейс, а за счет поддержки Magic Keyboard и Magic Trackpad гарнитура позволяет имитировать большой 4K-экран. Предусмотрена функция Apple Immersive Video со 180-градусными записями с высоким разрешением и пространственным звуком, а также возможность использования гарнитуры в играх совместно с геймпадами от популярных консолей. Степень погружения в виртуальное пространство регулируется с помощью колесика Digital Crown на гарнитуре. Кроме того, Vision Pro можно использовать в сервисе FaceTime.

Максим Вершинин