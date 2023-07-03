В суд передано дело о хищениях при строительстве тоннеля под железной дорогой в воронежских Лисках

В Лискинский райсуд Воронежской области передано уголовное дело предпринимателя Руслана Харсиева, обвиняемого в мошенничестве (ч. 4 ст. 159 УК РФ, до десяти лет лишения свободы) при строительстве автодорожного транспортного тоннеля под железнодорожными путями в Лисках. Как рассказали «Ъ-Черноземье» источники в правоохранительных органах, он продолжает содержаться под стражей в СИЗО-3 в Воронеже.

Господина Харсиева задержали в октябре 2022 года в столичном аэропорте «Внуково». К тому времени он уже некоторые время находился в розыске по уголовному делу, которое воронежское управление Следственного комитета России возбудило в августе 2017 года. В его основу легли обстоятельства строительства автодорожного транспортного тоннеля под железнодорожными путями в городе Лиски. Проект в 2014 году одобрил на тот момент премьер-министр России Дмитрий Медведев. Тоннель строился рядом с аналогичной конструкцией, построенной еще в XIX веке и не справлявшейся с трафиком. Его стоимость составила 850 млн руб.

По версии следствия, при участии столичного субподрядчика ООО «Юнистрой», чьим соучредителем выступал Руслан Харсиев, было похищено не менее 17,3 млн руб.

Содержание предпринимателя под стражей объясняется обстоятельствами его задержания. Дело в том, что при задержании у него нашли паспорт гражданина Киргизии по фамилии Ким. Обвиняемый пользуется этим документом на территории России в связи с конфликтом с отцом. Документ он получил законно на основании того, что детство провел с матерью и носил ее фамилию Ким. По словам предпринимателя, в день задержания в аэропорту он отправлял авиапочтой документы и не скрывался, сразу же представившись оперативникам фамилией — Харсиев.

В последний раз мера пресечения в виде заключения под стражу Руслана Харсиева продлялась до 14 декабря этого года.

Подробнее о деле читайте в материале «Ъ-Черноземье» «Арест в конце туннеля».

Сергей Толмачев

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