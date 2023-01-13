Арест в конце тоннеля

В конце прошлого года в столичном аэропорту задержали местного предпринимателя Руслана Харсиева, руководившего фирмой-субподрядчиком при строительстве крупного инфраструктурного проекта в Воронежской области. Топ-менеджер находился в розыске почти три года по уголовному делу о хищении более 17 млн руб. После задержания мужчину этапировали в Воронеж, где заключили под стражу. Его защита не согласна с необходимостью ареста.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ

Ленинский райсуд Воронежа продлил до 4 февраля срок содержания под стражей бывшего генерального директора московского ООО «Юнистрой» Руслана Харсиева. Согласно материалам суда, с которыми ознакомился «Ъ-Черноземье», мужчине предъявлено обвинение в мошенничестве в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК РФ, до десяти лет лишения свободы).

По данным «Ъ-Черноземье», обвинение связано с проектом строительства автодорожного транспортного тоннеля под железнодорожными путями в городе Лиски в Воронежской области. Его возведение в 2014-м одобрил на тот момент премьер-министр России Дмитрий Медведев. Тоннель строился рядом с аналогичной конструкцией, построенной еще в XIX веке и не справлявшейся с трафиком.

Контракт на этот объект летом 2015 года выиграло столичное ООО «Анкерные технологии». Через полтора года при участии тогдашнего губернатора Алексея Гордеева тоннель был запущен. На возведение потратили 850 млн руб. Местные власти оценивали пропускную способность объекта на уровне 45 тыс. автомобилей в сутки.

В августе 2017 года региональное управление Следственного комитета России по Воронежской области возбудило уголовное дело о хищениях бюджетных средств при строительстве тоннеля. Через несколько месяцев по подозрению в причастности к преступлению оперативники задержали Николая Варваровского, который во время реализации проекта работал начальником участка в столичной компании ООО «Юнистрой», привлеченной в качестве субподрядчика. Следствие считало, что он вместе с другими фигурантами дела совершил мошеннические действия по хищению не менее 17,3 млн руб., выделенных на строительство тоннеля.

ООО «Юнистрой» ликвидировано в процессе банкротства в 2020 году. Компания была зарегистрирована в Москве в 2012 году с уставным капиталом в 15 тыс. руб. Основной вид деятельности — строительство зданий. Компания в равных долях принадлежала Светлане Тахоевой и Руслану Харсиеву. Выручка в 2019 году составляла 608 тыс. руб., убыток — 2 млн руб.

Через два года следствия обвинение в мошенничестве предъявили главе «Юнистроя» Руслану Харсиеву. Но мужчина тогда задержан не был: в феврале 2020-го предпринимателя объявили в розыск, а уголовное дело в отношении него выделили в отдельное производство. Уголовное дело по обвинению Николая Варваровского после этого поступило в Центральный райсуд Воронежа, где рассматривается до сих пор.

В начале октября 2022 года господина Харсиева задержали в аэропорту «Внуково» в Москве с паспортом гражданина Киргизии по фамилии Ким. Предпринимателя опознал один из свидетелей по делу. Его арестовали и этапировали в Воронеж. Заключая Руслана Харсиева под стражу, суд учел, что тот в реальности имеет иностранное гражданство Киргизии, а также родственников за границей. Мужчина долгое время скрывался от следствия, находясь в международном розыске, а значит, не может быть отпущен под более мягкую меру пресечения, указано в судебных документах.

Защитник господина Харсиева Ахмед Героев обжаловал продление стражи для своего доверителя. По мнению защитника, суду были предоставлены достаточные гарантии надлежащего поведения обвиняемого, в том числе в случае назначения ему залога. К тому же предприниматель имеет постоянную регистрацию в Москве и двух малолетних детей, а сама мера пресечения была продлена по формальным основаниям с нарушением принципа презумпции невиновности. Воронежский облсуд оставил его жалобу без удовлетворения, признав, что избранная мера пресечения является разумной, целесообразной и необходимой.

Оперативно связаться с господином Героевым «Ъ-Черноземье» не удалось.

Сергей Толмачев