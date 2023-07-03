ЗАЗ тут не стояло

Новость о возможном переименовании города Запорожье появилась 27 июня. Пока идут дискуссии на этот счет, и чем кончится история неизвестно. «Автопилот» решил вспомнить страницы истории как самого города, так и самого незаурядного автомобиля Советского Союза, который в нем производили.
Инициатором смены названия выступила Национальная комиссия по стандартам государственного языка, рекомендовавшая органам местного самоуправления и государственной власти переименовать город во исполнение закона «Об осуждении и запрете пропаганды российской имперской политики в Украине и деколонизации топонимии». Но эта же комиссия уже к 1 июля исключила Запорожье из списка населенных пунктов, которые рекомендуются к переименованию. Причиной было названо желание унять страсти, которые закипели вокруг этой инициативы, а также учесть позиции Минобрнауки Украины, Украинского института национальной памяти и других структур и политиков.
Нынешнее название было дано городу в 1921 году советской властью, которая тоже по-своему боролась с имперским наследием. До того город именовался Александровск — от Александровской крепости, основанной в 1770 году по указу императрицы Екатерины II, поэтому исконное название власти Украины вряд ли вернут. Есть версия, что проблема может заключаться в вариантах написания на украинском языке — Запоріжжя или Запорожжя, но к тому моменту весть о возможном переименовании города вызвала большое недовольство в соцсетях, где пользователи вспомнили и Днепровские пороги, и запорожских казаков, и, конечно же, автомобили «Запорожец».
К слову, «Запорожец» в 2023 году празднует сразу три юбилея. Первый — это 100-летие использования слова «Запорожец» как марки транспортного средства. Именно такое название красовалось на радиаторе одного из первых советских тракторов, который выпускался с 1923 по 1927 год на заводе «Красный Прогресс» в городе Большой Токмак Запорожской области УССР. В том же 1923 году другое местное сельскохозяйственное предприятие, а именно завод Абрагама Коопа из города Запорожье, получило новое название в духе времени — «Коммунар». Именно здесь будет выпущен первый советский зерноуборочный комбайн «Коммунар», а при Хрущеве его переименуют в Запорожский автомобильный завод, где и начнется производство автомобилей «Запорожец». Третий юбилей также относится к истории предприятия — Абрагам Яковлевич Кооп открыл свои первые мастерские по производству соломорезок и железных деталей к ветряным мельницам в 1863 году, то есть 160 лет назад.