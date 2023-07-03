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Коммерсантъ FM
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ЗАЗ тут не стояло

История автомобилей из города, который может исчезнуть с карты

Новость о возможном переименовании города Запорожье появилась 27 июня. Пока идут дискуссии на этот счет, и чем кончится история неизвестно. «Автопилот» решил вспомнить страницы истории как самого города, так и самого незаурядного автомобиля Советского Союза, который в нем производили.

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Марка автомобиля «Запорожец» дана по названию жителей исторической местности Запорожье, расположенной за Днепровскими порогами — выходами горных пород в русле реки Днепр. В 1932 году почти все Днепровские пороги затопили при создании Днепровского водохранилища, образовавшегося после строительства ДнепроГЭС. Населявших Запорожье казаков называли «запорожцами», причем образ запорожского казака даже использовался в рекламе автомобиля

Марка автомобиля «Запорожец» дана по названию жителей исторической местности Запорожье, расположенной за Днепровскими порогами — выходами горных пород в русле реки Днепр. В 1932 году почти все Днепровские пороги затопили при создании Днепровского водохранилища, образовавшегося после строительства ДнепроГЭС. Населявших Запорожье казаков называли «запорожцами», причем образ запорожского казака даже использовался в рекламе автомобиля

Фото: Из архива автора

На самом деле ЗАЗ-965 «Запорожец» — это бывший «Москвич». Проект первой в СССР компактной модели разрабатывался на Московском заводе малолитражных автомобилей с 1956 по 1959 год, как водится, с оглядкой на иностранные образцы — итальянский Fiat 600 и немецкий Volkswagen Kaefer. В Москве построили несколько образцов «Москвич-444» и «Москвич-650», но из-за недостатка производственных площадей на МЗМА серийный выпуск передали заводу «Комуннар» в Запорожье

На самом деле ЗАЗ-965 «Запорожец» — это бывший «Москвич». Проект первой в СССР компактной модели разрабатывался на Московском заводе малолитражных автомобилей с 1956 по 1959 год, как водится, с оглядкой на иностранные образцы — итальянский Fiat 600 и немецкий Volkswagen Kaefer. В Москве построили несколько образцов «Москвич-444» и «Москвич-650», но из-за недостатка производственных площадей на МЗМА серийный выпуск передали заводу «Комуннар» в Запорожье

Фото: Из архива автора

В Запорожье «Москвич» усовершенствовали и подготовили к массовому производству. На фото — один из опытных экземпляров ЗАЗ-965. Название на украинском языке «Запорожець» одно время писалось и на серийных экземплярах, но потом исчезло

В Запорожье «Москвич» усовершенствовали и подготовили к массовому производству. На фото — один из опытных экземпляров ЗАЗ-965. Название на украинском языке «Запорожець» одно время писалось и на серийных экземплярах, но потом исчезло

Фото: Из архива автора

Перед началом серийного производства ЗАЗ-965 показывали в Кремле товарищам Хрущеву и Брежневу. 18 июля 1960 года главный конструктор завода Юрий Наумович Сорочкин сначала прокатил Никиту Сергеевича вдоль здания Совета министров и развернулся на Ивановской площади, а затем автомобиль опробовал Леонид Ильич, причем сам за рулем. Оба вождя «Запорожец» одобрили. Фото на память, по-видимому, не сделали, но во время государственных испытаний колонна ЗАЗ-965 снималась на Москворецком мосту

Перед началом серийного производства ЗАЗ-965 показывали в Кремле товарищам Хрущеву и Брежневу. 18 июля 1960 года главный конструктор завода Юрий Наумович Сорочкин сначала прокатил Никиту Сергеевича вдоль здания Совета министров и развернулся на Ивановской площади, а затем автомобиль опробовал Леонид Ильич, причем сам за рулем. Оба вождя «Запорожец» одобрили. Фото на память, по-видимому, не сделали, но во время государственных испытаний колонна ЗАЗ-965 снималась на Москворецком мосту

Фото: Из архива автора

Характерный горб в задней части, собственно, из-за него автомобиль и получил прозвище «горбатый», вырос потому что вместо изначально запланированного двухцилиндрового «воздушника» пришлось поставить четырехцилиндровый, которому из-за больших габаритов просто не хватило места

Характерный горб в задней части, собственно, из-за него автомобиль и получил прозвище «горбатый», вырос потому что вместо изначально запланированного двухцилиндрового «воздушника» пришлось поставить четырехцилиндровый, которому из-за больших габаритов просто не хватило места

Фото: Из архива автора

Базовая модификация ЗАЗ-965 отличалась подфарниками на крыльях, мотором мощностью 23 л.с. и узкими воздухозаборниками. В таком виде «Запорожец» выпускался с 1960 по 1962 год

Базовая модификация ЗАЗ-965 отличалась подфарниками на крыльях, мотором мощностью 23 л.с. и узкими воздухозаборниками. В таком виде «Запорожец» выпускался с 1960 по 1962 год

Фото: Из архива автора

На модификации 965А подфарники переместились под фары, а воздухозаборники получили выступающие козырьки. Такие накладки прозвали «терки Вассермана» по фамилии придумавшего их конструктора Г.М. Вассермана. ЗАЗ-965А выпускался с 1962 по 1969 год

На модификации 965А подфарники переместились под фары, а воздухозаборники получили выступающие козырьки. Такие накладки прозвали «терки Вассермана» по фамилии придумавшего их конструктора Г.М. Вассермана. ЗАЗ-965А выпускался с 1962 по 1969 год

Фото: Из архива автора

ЗАЗ-965С и 965АС — модификация «почтовый фургон», сделанная с правым рулем для более удобного сбора писем. Автомобиль получил видоизмененные воздухозаборники, а задние боковые стекла были заменены металлическими филенками

ЗАЗ-965С и 965АС — модификация «почтовый фургон», сделанная с правым рулем для более удобного сбора писем. Автомобиль получил видоизмененные воздухозаборники, а задние боковые стекла были заменены металлическими филенками

Фото: Из архива автора

Экспортный вариант «горбатого» также именовался географическим названием — Ялта, очевидно, для более простого произношения. Из украшений модификации 965Э и 965АЭ — тонкие боковые молдинги

Экспортный вариант «горбатого» также именовался географическим названием — Ялта, очевидно, для более простого произношения. Из украшений модификации 965Э и 965АЭ — тонкие боковые молдинги

Фото: Из архива автора

Пикап не был серийной модификацией. Такие делали «вручную» на самом заводе из бракованных кузовов

Пикап не был серийной модификацией. Такие делали «вручную» на самом заводе из бракованных кузовов

Фото: Из архива автора

«Горбатый» стал одним из немногих советских автомобилей с «суицидальными» дверьми, прозванными так за манеру открываться на ходу и приводить к автомобильным катастрофам

«Горбатый» стал одним из немногих советских автомобилей с «суицидальными» дверьми, прозванными так за манеру открываться на ходу и приводить к автомобильным катастрофам

Фото: Из архива автора

«Запорожец» часто мелькал на экранах, порой даже в лентах про любовь. Самая известная роль — в фильме «Три плюс два», где трое отдыхающих мужчин на «Волге» делят место на берегу моря с двумя девушками на «Запорожце»

«Запорожец» часто мелькал на экранах, порой даже в лентах про любовь. Самая известная роль — в фильме «Три плюс два», где трое отдыхающих мужчин на «Волге» делят место на берегу моря с двумя девушками на «Запорожце»

Фото: Из архива автора

«Запорожец» славился проходимостью, во многом, благодаря своей заднемоторной компоновке и удачной развесовке по осям, когда на ведущий задний мост приходилось больше половины нагрузки. Плюс легкий автомобиль и по грязи шел легче, а если застревал, то вытолкать его не составляло труда

«Запорожец» славился проходимостью, во многом, благодаря своей заднемоторной компоновке и удачной развесовке по осям, когда на ведущий задний мост приходилось больше половины нагрузки. Плюс легкий автомобиль и по грязи шел легче, а если застревал, то вытолкать его не составляло труда

Фото: Из архива автора

Новую модель на ЗАЗе начали создавать уже в 1961 году, то есть спустя год после освоения серийного выпуска ЗАЗ-965. На фото один из первых прототипов ЗАЗ-966. Воздухозаборники уже в форме ушей, за что новый «Запорожец» получит прозвище «ушастый». Снимок сделан на горе Ай-Петри в Крыму

Новую модель на ЗАЗе начали создавать уже в 1961 году, то есть спустя год после освоения серийного выпуска ЗАЗ-965. На фото один из первых прототипов ЗАЗ-966. Воздухозаборники уже в форме ушей, за что новый «Запорожец» получит прозвище «ушастый». Снимок сделан на горе Ай-Петри в Крыму

Фото: Из архива автора

Более умеренный и пластичный вариант ЗАЗ-966 образца 1962 года, хотя «фасад» решен не очень удачно

Более умеренный и пластичный вариант ЗАЗ-966 образца 1962 года, хотя «фасад» решен не очень удачно

Фото: Из архива автора

Задние фонари на прототипе 1962 года вертикальные, такого же плана, как на «Москвиче», «Волге», «Чайке» или ЗИЛ-111. На серийном ЗАЗ-966 от них откажутся в пользу круглых

Задние фонари на прототипе 1962 года вертикальные, такого же плана, как на «Москвиче», «Волге», «Чайке» или ЗИЛ-111. На серийном ЗАЗ-966 от них откажутся в пользу круглых

Фото: Из архива автора

Задние фонари доставили немало творческих мук. Поисковый вариант с двумя маленькими фонариками справа и одним большим круглым слева

Задние фонари доставили немало творческих мук. Поисковый вариант с двумя маленькими фонариками справа и одним большим круглым слева

Фото: Из архива автора

Еще один из опытных образцов ЗАЗ-966: обилие хрома, фальшрешетка, надпись «Запорожець» на крыле

Еще один из опытных образцов ЗАЗ-966: обилие хрома, фальшрешетка, надпись «Запорожець» на крыле

Фото: Из архива автора

Серийная версия «ушастого». Слоган на французском: современный, надежный, элегантный. ЗАЗ-966 выпускался с 1966 по 1972 год

Серийная версия «ушастого». Слоган на французском: современный, надежный, элегантный. ЗАЗ-966 выпускался с 1966 по 1972 год

Фото: Из архива автора

Подавляющее большинство рекламных фотографий «Запорожцев» сняты с девушками — и тогда считалось, что небольшой автомобиль лучше всего подходит прекрасному полу

Подавляющее большинство рекламных фотографий «Запорожцев» сняты с девушками — и тогда считалось, что небольшой автомобиль лучше всего подходит прекрасному полу

Фото: Из архива автора

Экспортный «ушастый» также шел за пределы СССР под маркой Yalta. «Запорожец» на брюссельском автосалоне 1968 года особенный: тарахтящий «воздушник» заменили на двигатель от Renault водяного охлаждения объемом один литр. Но серийным такой вариант так и не стал

Экспортный «ушастый» также шел за пределы СССР под маркой Yalta. «Запорожец» на брюссельском автосалоне 1968 года особенный: тарахтящий «воздушник» заменили на двигатель от Renault водяного охлаждения объемом один литр. Но серийным такой вариант так и не стал

Фото: Из архива автора

Следом за ЗАЗ-966 по порядку шел ЗАЗ-967. Так назывался легкий полноприводный вездеход, ставший впоследствии ЛуАЗом. Автомобиль создавался по заказу армии как транспортер переднего края, предназначенный для эвакуации раненых, подвоза боеприпасов, а также установки отдельных видов вооружения

Следом за ЗАЗ-966 по порядку шел ЗАЗ-967. Так назывался легкий полноприводный вездеход, ставший впоследствии ЛуАЗом. Автомобиль создавался по заказу армии как транспортер переднего края, предназначенный для эвакуации раненых, подвоза боеприпасов, а также установки отдельных видов вооружения

Фото: Из архива автора

В 60-е годы появился и гражданский вездеход ЗАЗ-969. В Запорожье даже была выпущена опытно-промышленная партия модели в количестве 50 единиц, но производство в итоге передали на ЛуАЗ, где создали свой вариант, отличавшийся оформлением кузова

В 60-е годы появился и гражданский вездеход ЗАЗ-969. В Запорожье даже была выпущена опытно-промышленная партия модели в количестве 50 единиц, но производство в итоге передали на ЛуАЗ, где создали свой вариант, отличавшийся оформлением кузова

Фото: Из архива автора

В 1960-е было создано целое семейство коммерческих автомобилей на базе узлов и агрегатов «Запорожца». ЗАЗ-970 — легкий бортовой грузовик, увы, так и не стал серийным

В 1960-е было создано целое семейство коммерческих автомобилей на базе узлов и агрегатов «Запорожца». ЗАЗ-970 — легкий бортовой грузовик, увы, так и не стал серийным

Фото: Из архива автора

ЗАЗ-970Б — фургон для перевозки мелких грузов. Внешний вид стилистически даже перекликается с легковым «Запорожцем» за счет похожих отштамповок на бортах и воздухозаборников

ЗАЗ-970Б — фургон для перевозки мелких грузов. Внешний вид стилистически даже перекликается с легковым «Запорожцем» за счет похожих отштамповок на бортах и воздухозаборников

Фото: Из архива автора

Бортовой ЗАЗ-970Г с задним расположением мотора. Мог бы стать незаменимым в домашнем хозяйстве, но так и остался прототипом

Бортовой ЗАЗ-970Г с задним расположением мотора. Мог бы стать незаменимым в домашнем хозяйстве, но так и остался прототипом

Фото: Из архива автора

Полноприводный микроавтобус ЗАЗ-971Б, рассчитанный на семь человек, включая водителя. Также остался на стадии прототипа

Полноприводный микроавтобус ЗАЗ-971Б, рассчитанный на семь человек, включая водителя. Также остался на стадии прототипа

Фото: Из архива автора

В 1971 году на смену ЗАЗ-966 пришел ЗАЗ-968. «Запорожец» отличался от предыдущей модели новыми поворотниками, наличием фонарей заднего хода, измененной приборной панелью

В 1971 году на смену ЗАЗ-966 пришел ЗАЗ-968. «Запорожец» отличался от предыдущей модели новыми поворотниками, наличием фонарей заднего хода, измененной приборной панелью

Фото: Из архива автора

В конце 1973 года ЗАЗ-968 был модернизирован и получил иное оформление передка — узкий молдинг вместо фальшрешетки радиатора, а а также укороченные воздухозаборники охлаждения и обновленную светотехнику. Модернизированная модель ЗАЗ-968А выпускалась до 1979 года

В конце 1973 года ЗАЗ-968 был модернизирован и получил иное оформление передка — узкий молдинг вместо фальшрешетки радиатора, а а также укороченные воздухозаборники охлаждения и обновленную светотехнику. Модернизированная модель ЗАЗ-968А выпускалась до 1979 года

Фото: Из архива автора

В конце 1979 года на конвейере появился ЗАЗ-968М со значительно обновленным внешним оформлением кузова и отсутствием воздухозаборников, за что получил прозвище «мыльница». Эта модификация оказалась самой долгоиграющей — последний 968М выпустили 15 июня 1994 года, уже на Украине

В конце 1979 года на конвейере появился ЗАЗ-968М со значительно обновленным внешним оформлением кузова и отсутствием воздухозаборников, за что получил прозвище «мыльница». Эта модификация оказалась самой долгоиграющей — последний 968М выпустили 15 июня 1994 года, уже на Украине

Фото: Из архива автора

К тому времени завод уже семь лет параллельно производил новую модель ЗАЗ-1102, которая называлась «Таврия». Работы над переднеприводной моделью на заводе велись с начала 60-х годов, но только в 1987 году началось серийное производство

К тому времени завод уже семь лет параллельно производил новую модель ЗАЗ-1102, которая называлась «Таврия». Работы над переднеприводной моделью на заводе велись с начала 60-х годов, но только в 1987 году началось серийное производство

Фото: Из архива автора

Кузова модели 3102 на заводе перевозились из цеха в цех на специальных транспортерах, сделанных на базе ЗАЗ-968М

Кузова модели 3102 на заводе перевозились из цеха в цех на специальных транспортерах, сделанных на базе ЗАЗ-968М

Фото: Из архива автора

Всего с 1960 по 1994 год на ЗАЗе выпустили 3 422 444 заднемоторных автомобиля «Запорожец» моделей 965, 966, 968 и модификаций

Всего с 1960 по 1994 год на ЗАЗе выпустили 3 422 444 заднемоторных автомобиля «Запорожец» моделей 965, 966, 968 и модификаций

Фото: Из архива автора

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Марка автомобиля «Запорожец» дана по названию жителей исторической местности Запорожье, расположенной за Днепровскими порогами — выходами горных пород в русле реки Днепр. В 1932 году почти все Днепровские пороги затопили при создании Днепровского водохранилища, образовавшегося после строительства ДнепроГЭС. Населявших Запорожье казаков называли «запорожцами», причем образ запорожского казака даже использовался в рекламе автомобиля

Фото: Из архива автора

На самом деле ЗАЗ-965 «Запорожец» — это бывший «Москвич». Проект первой в СССР компактной модели разрабатывался на Московском заводе малолитражных автомобилей с 1956 по 1959 год, как водится, с оглядкой на иностранные образцы — итальянский Fiat 600 и немецкий Volkswagen Kaefer. В Москве построили несколько образцов «Москвич-444» и «Москвич-650», но из-за недостатка производственных площадей на МЗМА серийный выпуск передали заводу «Комуннар» в Запорожье

Фото: Из архива автора

В Запорожье «Москвич» усовершенствовали и подготовили к массовому производству. На фото — один из опытных экземпляров ЗАЗ-965. Название на украинском языке «Запорожець» одно время писалось и на серийных экземплярах, но потом исчезло

Фото: Из архива автора

Перед началом серийного производства ЗАЗ-965 показывали в Кремле товарищам Хрущеву и Брежневу. 18 июля 1960 года главный конструктор завода Юрий Наумович Сорочкин сначала прокатил Никиту Сергеевича вдоль здания Совета министров и развернулся на Ивановской площади, а затем автомобиль опробовал Леонид Ильич, причем сам за рулем. Оба вождя «Запорожец» одобрили. Фото на память, по-видимому, не сделали, но во время государственных испытаний колонна ЗАЗ-965 снималась на Москворецком мосту

Фото: Из архива автора

Характерный горб в задней части, собственно, из-за него автомобиль и получил прозвище «горбатый», вырос потому что вместо изначально запланированного двухцилиндрового «воздушника» пришлось поставить четырехцилиндровый, которому из-за больших габаритов просто не хватило места

Фото: Из архива автора

Базовая модификация ЗАЗ-965 отличалась подфарниками на крыльях, мотором мощностью 23 л.с. и узкими воздухозаборниками. В таком виде «Запорожец» выпускался с 1960 по 1962 год

Фото: Из архива автора

На модификации 965А подфарники переместились под фары, а воздухозаборники получили выступающие козырьки. Такие накладки прозвали «терки Вассермана» по фамилии придумавшего их конструктора Г.М. Вассермана. ЗАЗ-965А выпускался с 1962 по 1969 год

Фото: Из архива автора

ЗАЗ-965С и 965АС — модификация «почтовый фургон», сделанная с правым рулем для более удобного сбора писем. Автомобиль получил видоизмененные воздухозаборники, а задние боковые стекла были заменены металлическими филенками

Фото: Из архива автора

Экспортный вариант «горбатого» также именовался географическим названием — Ялта, очевидно, для более простого произношения. Из украшений модификации 965Э и 965АЭ — тонкие боковые молдинги

Фото: Из архива автора

Пикап не был серийной модификацией. Такие делали «вручную» на самом заводе из бракованных кузовов

Фото: Из архива автора

«Горбатый» стал одним из немногих советских автомобилей с «суицидальными» дверьми, прозванными так за манеру открываться на ходу и приводить к автомобильным катастрофам

Фото: Из архива автора

«Запорожец» часто мелькал на экранах, порой даже в лентах про любовь. Самая известная роль — в фильме «Три плюс два», где трое отдыхающих мужчин на «Волге» делят место на берегу моря с двумя девушками на «Запорожце»

Фото: Из архива автора

«Запорожец» славился проходимостью, во многом, благодаря своей заднемоторной компоновке и удачной развесовке по осям, когда на ведущий задний мост приходилось больше половины нагрузки. Плюс легкий автомобиль и по грязи шел легче, а если застревал, то вытолкать его не составляло труда

Фото: Из архива автора

Новую модель на ЗАЗе начали создавать уже в 1961 году, то есть спустя год после освоения серийного выпуска ЗАЗ-965. На фото один из первых прототипов ЗАЗ-966. Воздухозаборники уже в форме ушей, за что новый «Запорожец» получит прозвище «ушастый». Снимок сделан на горе Ай-Петри в Крыму

Фото: Из архива автора

Более умеренный и пластичный вариант ЗАЗ-966 образца 1962 года, хотя «фасад» решен не очень удачно

Фото: Из архива автора

Задние фонари на прототипе 1962 года вертикальные, такого же плана, как на «Москвиче», «Волге», «Чайке» или ЗИЛ-111. На серийном ЗАЗ-966 от них откажутся в пользу круглых

Фото: Из архива автора

Задние фонари доставили немало творческих мук. Поисковый вариант с двумя маленькими фонариками справа и одним большим круглым слева

Фото: Из архива автора

Еще один из опытных образцов ЗАЗ-966: обилие хрома, фальшрешетка, надпись «Запорожець» на крыле

Фото: Из архива автора

Серийная версия «ушастого». Слоган на французском: современный, надежный, элегантный. ЗАЗ-966 выпускался с 1966 по 1972 год

Фото: Из архива автора

Подавляющее большинство рекламных фотографий «Запорожцев» сняты с девушками — и тогда считалось, что небольшой автомобиль лучше всего подходит прекрасному полу

Фото: Из архива автора

Экспортный «ушастый» также шел за пределы СССР под маркой Yalta. «Запорожец» на брюссельском автосалоне 1968 года особенный: тарахтящий «воздушник» заменили на двигатель от Renault водяного охлаждения объемом один литр. Но серийным такой вариант так и не стал

Фото: Из архива автора

Следом за ЗАЗ-966 по порядку шел ЗАЗ-967. Так назывался легкий полноприводный вездеход, ставший впоследствии ЛуАЗом. Автомобиль создавался по заказу армии как транспортер переднего края, предназначенный для эвакуации раненых, подвоза боеприпасов, а также установки отдельных видов вооружения

Фото: Из архива автора

В 60-е годы появился и гражданский вездеход ЗАЗ-969. В Запорожье даже была выпущена опытно-промышленная партия модели в количестве 50 единиц, но производство в итоге передали на ЛуАЗ, где создали свой вариант, отличавшийся оформлением кузова

Фото: Из архива автора

В 1960-е было создано целое семейство коммерческих автомобилей на базе узлов и агрегатов «Запорожца». ЗАЗ-970 — легкий бортовой грузовик, увы, так и не стал серийным

Фото: Из архива автора

ЗАЗ-970Б — фургон для перевозки мелких грузов. Внешний вид стилистически даже перекликается с легковым «Запорожцем» за счет похожих отштамповок на бортах и воздухозаборников

Фото: Из архива автора

Бортовой ЗАЗ-970Г с задним расположением мотора. Мог бы стать незаменимым в домашнем хозяйстве, но так и остался прототипом

Фото: Из архива автора

Полноприводный микроавтобус ЗАЗ-971Б, рассчитанный на семь человек, включая водителя. Также остался на стадии прототипа

Фото: Из архива автора

В 1971 году на смену ЗАЗ-966 пришел ЗАЗ-968. «Запорожец» отличался от предыдущей модели новыми поворотниками, наличием фонарей заднего хода, измененной приборной панелью

Фото: Из архива автора

В конце 1973 года ЗАЗ-968 был модернизирован и получил иное оформление передка — узкий молдинг вместо фальшрешетки радиатора, а а также укороченные воздухозаборники охлаждения и обновленную светотехнику. Модернизированная модель ЗАЗ-968А выпускалась до 1979 года

Фото: Из архива автора

В конце 1979 года на конвейере появился ЗАЗ-968М со значительно обновленным внешним оформлением кузова и отсутствием воздухозаборников, за что получил прозвище «мыльница». Эта модификация оказалась самой долгоиграющей — последний 968М выпустили 15 июня 1994 года, уже на Украине

Фото: Из архива автора

К тому времени завод уже семь лет параллельно производил новую модель ЗАЗ-1102, которая называлась «Таврия». Работы над переднеприводной моделью на заводе велись с начала 60-х годов, но только в 1987 году началось серийное производство

Фото: Из архива автора

Кузова модели 3102 на заводе перевозились из цеха в цех на специальных транспортерах, сделанных на базе ЗАЗ-968М

Фото: Из архива автора

Всего с 1960 по 1994 год на ЗАЗе выпустили 3 422 444 заднемоторных автомобиля «Запорожец» моделей 965, 966, 968 и модификаций

Фото: Из архива автора

Инициатором смены названия выступила Национальная комиссия по стандартам государственного языка, рекомендовавшая органам местного самоуправления и государственной власти переименовать город во исполнение закона «Об осуждении и запрете пропаганды российской имперской политики в Украине и деколонизации топонимии». Но эта же комиссия уже к 1 июля исключила Запорожье из списка населенных пунктов, которые рекомендуются к переименованию. Причиной было названо желание унять страсти, которые закипели вокруг этой инициативы, а также учесть позиции Минобрнауки Украины, Украинского института национальной памяти и других структур и политиков.

Нынешнее название было дано городу в 1921 году советской властью, которая тоже по-своему боролась с имперским наследием. До того город именовался Александровск — от Александровской крепости, основанной в 1770 году по указу императрицы Екатерины II, поэтому исконное название власти Украины вряд ли вернут. Есть версия, что проблема может заключаться в вариантах написания на украинском языке — Запоріжжя или Запорожжя, но к тому моменту весть о возможном переименовании города вызвала большое недовольство в соцсетях, где пользователи вспомнили и Днепровские пороги, и запорожских казаков, и, конечно же, автомобили «Запорожец».

К слову, «Запорожец» в 2023 году празднует сразу три юбилея. Первый — это 100-летие использования слова «Запорожец» как марки транспортного средства. Именно такое название красовалось на радиаторе одного из первых советских тракторов, который выпускался с 1923 по 1927 год на заводе «Красный Прогресс» в городе Большой Токмак Запорожской области УССР. В том же 1923 году другое местное сельскохозяйственное предприятие, а именно завод Абрагама Коопа из города Запорожье, получило новое название в духе времени — «Коммунар». Именно здесь будет выпущен первый советский зерноуборочный комбайн «Коммунар», а при Хрущеве его переименуют в Запорожский автомобильный завод, где и начнется производство автомобилей «Запорожец». Третий юбилей также относится к истории предприятия — Абрагам Яковлевич Кооп открыл свои первые мастерские по производству соломорезок и железных деталей к ветряным мельницам в 1863 году, то есть 160 лет назад.

Денис Токмаков

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