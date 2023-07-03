ЗАЗ тут не стояло

Новость о возможном переименовании города Запорожье появилась 27 июня. Пока идут дискуссии на этот счет, и чем кончится история неизвестно. «Автопилот» решил вспомнить страницы истории как самого города, так и самого незаурядного автомобиля Советского Союза, который в нем производили.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Предыдущая фотография Марка автомобиля «Запорожец» дана по названию жителей исторической местности Запорожье, расположенной за Днепровскими порогами — выходами горных пород в русле реки Днепр. В 1932 году почти все Днепровские пороги затопили при создании Днепровского водохранилища, образовавшегося после строительства ДнепроГЭС. Населявших Запорожье казаков называли «запорожцами», причем образ запорожского казака даже использовался в рекламе автомобиля Фото: Из архива автора На самом деле ЗАЗ-965 «Запорожец» — это бывший «Москвич». Проект первой в СССР компактной модели разрабатывался на Московском заводе малолитражных автомобилей с 1956 по 1959 год, как водится, с оглядкой на иностранные образцы — итальянский Fiat 600 и немецкий Volkswagen Kaefer. В Москве построили несколько образцов «Москвич-444» и «Москвич-650», но из-за недостатка производственных площадей на МЗМА серийный выпуск передали заводу «Комуннар» в Запорожье Фото: Из архива автора В Запорожье «Москвич» усовершенствовали и подготовили к массовому производству. На фото — один из опытных экземпляров ЗАЗ-965. Название на украинском языке «Запорожець» одно время писалось и на серийных экземплярах, но потом исчезло Фото: Из архива автора Перед началом серийного производства ЗАЗ-965 показывали в Кремле товарищам Хрущеву и Брежневу. 18 июля 1960 года главный конструктор завода Юрий Наумович Сорочкин сначала прокатил Никиту Сергеевича вдоль здания Совета министров и развернулся на Ивановской площади, а затем автомобиль опробовал Леонид Ильич, причем сам за рулем. Оба вождя «Запорожец» одобрили. Фото на память, по-видимому, не сделали, но во время государственных испытаний колонна ЗАЗ-965 снималась на Москворецком мосту Фото: Из архива автора Характерный горб в задней части, собственно, из-за него автомобиль и получил прозвище «горбатый», вырос потому что вместо изначально запланированного двухцилиндрового «воздушника» пришлось поставить четырехцилиндровый, которому из-за больших габаритов просто не хватило места Фото: Из архива автора Базовая модификация ЗАЗ-965 отличалась подфарниками на крыльях, мотором мощностью 23 л.с. и узкими воздухозаборниками. В таком виде «Запорожец» выпускался с 1960 по 1962 год Фото: Из архива автора На модификации 965А подфарники переместились под фары, а воздухозаборники получили выступающие козырьки. Такие накладки прозвали «терки Вассермана» по фамилии придумавшего их конструктора Г.М. Вассермана. ЗАЗ-965А выпускался с 1962 по 1969 год Фото: Из архива автора ЗАЗ-965С и 965АС — модификация «почтовый фургон», сделанная с правым рулем для более удобного сбора писем. Автомобиль получил видоизмененные воздухозаборники, а задние боковые стекла были заменены металлическими филенками Фото: Из архива автора Экспортный вариант «горбатого» также именовался географическим названием — Ялта, очевидно, для более простого произношения. Из украшений модификации 965Э и 965АЭ — тонкие боковые молдинги Фото: Из архива автора Пикап не был серийной модификацией. Такие делали «вручную» на самом заводе из бракованных кузовов Фото: Из архива автора «Горбатый» стал одним из немногих советских автомобилей с «суицидальными» дверьми, прозванными так за манеру открываться на ходу и приводить к автомобильным катастрофам Фото: Из архива автора «Запорожец» часто мелькал на экранах, порой даже в лентах про любовь. Самая известная роль — в фильме «Три плюс два», где трое отдыхающих мужчин на «Волге» делят место на берегу моря с двумя девушками на «Запорожце» Фото: Из архива автора «Запорожец» славился проходимостью, во многом, благодаря своей заднемоторной компоновке и удачной развесовке по осям, когда на ведущий задний мост приходилось больше половины нагрузки. Плюс легкий автомобиль и по грязи шел легче, а если застревал, то вытолкать его не составляло труда Фото: Из архива автора Новую модель на ЗАЗе начали создавать уже в 1961 году, то есть спустя год после освоения серийного выпуска ЗАЗ-965. На фото один из первых прототипов ЗАЗ-966. Воздухозаборники уже в форме ушей, за что новый «Запорожец» получит прозвище «ушастый». Снимок сделан на горе Ай-Петри в Крыму Фото: Из архива автора Более умеренный и пластичный вариант ЗАЗ-966 образца 1962 года, хотя «фасад» решен не очень удачно Фото: Из архива автора Задние фонари на прототипе 1962 года вертикальные, такого же плана, как на «Москвиче», «Волге», «Чайке» или ЗИЛ-111. На серийном ЗАЗ-966 от них откажутся в пользу круглых Фото: Из архива автора Задние фонари доставили немало творческих мук. Поисковый вариант с двумя маленькими фонариками справа и одним большим круглым слева Фото: Из архива автора Еще один из опытных образцов ЗАЗ-966: обилие хрома, фальшрешетка, надпись «Запорожець» на крыле Фото: Из архива автора Серийная версия «ушастого». Слоган на французском: современный, надежный, элегантный. ЗАЗ-966 выпускался с 1966 по 1972 год Фото: Из архива автора Подавляющее большинство рекламных фотографий «Запорожцев» сняты с девушками — и тогда считалось, что небольшой автомобиль лучше всего подходит прекрасному полу Фото: Из архива автора Экспортный «ушастый» также шел за пределы СССР под маркой Yalta. «Запорожец» на брюссельском автосалоне 1968 года особенный: тарахтящий «воздушник» заменили на двигатель от Renault водяного охлаждения объемом один литр. Но серийным такой вариант так и не стал Фото: Из архива автора Следом за ЗАЗ-966 по порядку шел ЗАЗ-967. Так назывался легкий полноприводный вездеход, ставший впоследствии ЛуАЗом. Автомобиль создавался по заказу армии как транспортер переднего края, предназначенный для эвакуации раненых, подвоза боеприпасов, а также установки отдельных видов вооружения Фото: Из архива автора В 60-е годы появился и гражданский вездеход ЗАЗ-969. В Запорожье даже была выпущена опытно-промышленная партия модели в количестве 50 единиц, но производство в итоге передали на ЛуАЗ, где создали свой вариант, отличавшийся оформлением кузова Фото: Из архива автора В 1960-е было создано целое семейство коммерческих автомобилей на базе узлов и агрегатов «Запорожца». ЗАЗ-970 — легкий бортовой грузовик, увы, так и не стал серийным Фото: Из архива автора ЗАЗ-970Б — фургон для перевозки мелких грузов. Внешний вид стилистически даже перекликается с легковым «Запорожцем» за счет похожих отштамповок на бортах и воздухозаборников Фото: Из архива автора Бортовой ЗАЗ-970Г с задним расположением мотора. Мог бы стать незаменимым в домашнем хозяйстве, но так и остался прототипом Фото: Из архива автора Полноприводный микроавтобус ЗАЗ-971Б, рассчитанный на семь человек, включая водителя. Также остался на стадии прототипа Фото: Из архива автора В 1971 году на смену ЗАЗ-966 пришел ЗАЗ-968. «Запорожец» отличался от предыдущей модели новыми поворотниками, наличием фонарей заднего хода, измененной приборной панелью Фото: Из архива автора В конце 1973 года ЗАЗ-968 был модернизирован и получил иное оформление передка — узкий молдинг вместо фальшрешетки радиатора, а а также укороченные воздухозаборники охлаждения и обновленную светотехнику. Модернизированная модель ЗАЗ-968А выпускалась до 1979 года Фото: Из архива автора В конце 1979 года на конвейере появился ЗАЗ-968М со значительно обновленным внешним оформлением кузова и отсутствием воздухозаборников, за что получил прозвище «мыльница». Эта модификация оказалась самой долгоиграющей — последний 968М выпустили 15 июня 1994 года, уже на Украине Фото: Из архива автора К тому времени завод уже семь лет параллельно производил новую модель ЗАЗ-1102, которая называлась «Таврия». Работы над переднеприводной моделью на заводе велись с начала 60-х годов, но только в 1987 году началось серийное производство Фото: Из архива автора Кузова модели 3102 на заводе перевозились из цеха в цех на специальных транспортерах, сделанных на базе ЗАЗ-968М Фото: Из архива автора Всего с 1960 по 1994 год на ЗАЗе выпустили 3 422 444 заднемоторных автомобиля «Запорожец» моделей 965, 966, 968 и модификаций Фото: Из архива автора Следующая фотография 1 / 33 Марка автомобиля «Запорожец» дана по названию жителей исторической местности Запорожье, расположенной за Днепровскими порогами — выходами горных пород в русле реки Днепр. В 1932 году почти все Днепровские пороги затопили при создании Днепровского водохранилища, образовавшегося после строительства ДнепроГЭС. Населявших Запорожье казаков называли «запорожцами», причем образ запорожского казака даже использовался в рекламе автомобиля Фото: Из архива автора На самом деле ЗАЗ-965 «Запорожец» — это бывший «Москвич». Проект первой в СССР компактной модели разрабатывался на Московском заводе малолитражных автомобилей с 1956 по 1959 год, как водится, с оглядкой на иностранные образцы — итальянский Fiat 600 и немецкий Volkswagen Kaefer. В Москве построили несколько образцов «Москвич-444» и «Москвич-650», но из-за недостатка производственных площадей на МЗМА серийный выпуск передали заводу «Комуннар» в Запорожье Фото: Из архива автора В Запорожье «Москвич» усовершенствовали и подготовили к массовому производству. На фото — один из опытных экземпляров ЗАЗ-965. Название на украинском языке «Запорожець» одно время писалось и на серийных экземплярах, но потом исчезло Фото: Из архива автора Перед началом серийного производства ЗАЗ-965 показывали в Кремле товарищам Хрущеву и Брежневу. 18 июля 1960 года главный конструктор завода Юрий Наумович Сорочкин сначала прокатил Никиту Сергеевича вдоль здания Совета министров и развернулся на Ивановской площади, а затем автомобиль опробовал Леонид Ильич, причем сам за рулем. Оба вождя «Запорожец» одобрили. Фото на память, по-видимому, не сделали, но во время государственных испытаний колонна ЗАЗ-965 снималась на Москворецком мосту Фото: Из архива автора Характерный горб в задней части, собственно, из-за него автомобиль и получил прозвище «горбатый», вырос потому что вместо изначально запланированного двухцилиндрового «воздушника» пришлось поставить четырехцилиндровый, которому из-за больших габаритов просто не хватило места Фото: Из архива автора Базовая модификация ЗАЗ-965 отличалась подфарниками на крыльях, мотором мощностью 23 л.с. и узкими воздухозаборниками. В таком виде «Запорожец» выпускался с 1960 по 1962 год Фото: Из архива автора На модификации 965А подфарники переместились под фары, а воздухозаборники получили выступающие козырьки. Такие накладки прозвали «терки Вассермана» по фамилии придумавшего их конструктора Г.М. Вассермана. ЗАЗ-965А выпускался с 1962 по 1969 год Фото: Из архива автора ЗАЗ-965С и 965АС — модификация «почтовый фургон», сделанная с правым рулем для более удобного сбора писем. Автомобиль получил видоизмененные воздухозаборники, а задние боковые стекла были заменены металлическими филенками Фото: Из архива автора Экспортный вариант «горбатого» также именовался географическим названием — Ялта, очевидно, для более простого произношения. Из украшений модификации 965Э и 965АЭ — тонкие боковые молдинги Фото: Из архива автора Пикап не был серийной модификацией. Такие делали «вручную» на самом заводе из бракованных кузовов Фото: Из архива автора «Горбатый» стал одним из немногих советских автомобилей с «суицидальными» дверьми, прозванными так за манеру открываться на ходу и приводить к автомобильным катастрофам Фото: Из архива автора «Запорожец» часто мелькал на экранах, порой даже в лентах про любовь. Самая известная роль — в фильме «Три плюс два», где трое отдыхающих мужчин на «Волге» делят место на берегу моря с двумя девушками на «Запорожце» Фото: Из архива автора «Запорожец» славился проходимостью, во многом, благодаря своей заднемоторной компоновке и удачной развесовке по осям, когда на ведущий задний мост приходилось больше половины нагрузки. Плюс легкий автомобиль и по грязи шел легче, а если застревал, то вытолкать его не составляло труда Фото: Из архива автора Новую модель на ЗАЗе начали создавать уже в 1961 году, то есть спустя год после освоения серийного выпуска ЗАЗ-965. На фото один из первых прототипов ЗАЗ-966. Воздухозаборники уже в форме ушей, за что новый «Запорожец» получит прозвище «ушастый». Снимок сделан на горе Ай-Петри в Крыму Фото: Из архива автора Более умеренный и пластичный вариант ЗАЗ-966 образца 1962 года, хотя «фасад» решен не очень удачно Фото: Из архива автора Задние фонари на прототипе 1962 года вертикальные, такого же плана, как на «Москвиче», «Волге», «Чайке» или ЗИЛ-111. На серийном ЗАЗ-966 от них откажутся в пользу круглых Фото: Из архива автора Задние фонари доставили немало творческих мук. Поисковый вариант с двумя маленькими фонариками справа и одним большим круглым слева Фото: Из архива автора Еще один из опытных образцов ЗАЗ-966: обилие хрома, фальшрешетка, надпись «Запорожець» на крыле Фото: Из архива автора Серийная версия «ушастого». Слоган на французском: современный, надежный, элегантный. ЗАЗ-966 выпускался с 1966 по 1972 год Фото: Из архива автора Подавляющее большинство рекламных фотографий «Запорожцев» сняты с девушками — и тогда считалось, что небольшой автомобиль лучше всего подходит прекрасному полу Фото: Из архива автора Экспортный «ушастый» также шел за пределы СССР под маркой Yalta. «Запорожец» на брюссельском автосалоне 1968 года особенный: тарахтящий «воздушник» заменили на двигатель от Renault водяного охлаждения объемом один литр. Но серийным такой вариант так и не стал Фото: Из архива автора Следом за ЗАЗ-966 по порядку шел ЗАЗ-967. Так назывался легкий полноприводный вездеход, ставший впоследствии ЛуАЗом. Автомобиль создавался по заказу армии как транспортер переднего края, предназначенный для эвакуации раненых, подвоза боеприпасов, а также установки отдельных видов вооружения Фото: Из архива автора В 60-е годы появился и гражданский вездеход ЗАЗ-969. В Запорожье даже была выпущена опытно-промышленная партия модели в количестве 50 единиц, но производство в итоге передали на ЛуАЗ, где создали свой вариант, отличавшийся оформлением кузова Фото: Из архива автора В 1960-е было создано целое семейство коммерческих автомобилей на базе узлов и агрегатов «Запорожца». ЗАЗ-970 — легкий бортовой грузовик, увы, так и не стал серийным Фото: Из архива автора ЗАЗ-970Б — фургон для перевозки мелких грузов. Внешний вид стилистически даже перекликается с легковым «Запорожцем» за счет похожих отштамповок на бортах и воздухозаборников Фото: Из архива автора Бортовой ЗАЗ-970Г с задним расположением мотора. Мог бы стать незаменимым в домашнем хозяйстве, но так и остался прототипом Фото: Из архива автора Полноприводный микроавтобус ЗАЗ-971Б, рассчитанный на семь человек, включая водителя. Также остался на стадии прототипа Фото: Из архива автора В 1971 году на смену ЗАЗ-966 пришел ЗАЗ-968. «Запорожец» отличался от предыдущей модели новыми поворотниками, наличием фонарей заднего хода, измененной приборной панелью Фото: Из архива автора В конце 1973 года ЗАЗ-968 был модернизирован и получил иное оформление передка — узкий молдинг вместо фальшрешетки радиатора, а а также укороченные воздухозаборники охлаждения и обновленную светотехнику. Модернизированная модель ЗАЗ-968А выпускалась до 1979 года Фото: Из архива автора В конце 1979 года на конвейере появился ЗАЗ-968М со значительно обновленным внешним оформлением кузова и отсутствием воздухозаборников, за что получил прозвище «мыльница». Эта модификация оказалась самой долгоиграющей — последний 968М выпустили 15 июня 1994 года, уже на Украине Фото: Из архива автора К тому времени завод уже семь лет параллельно производил новую модель ЗАЗ-1102, которая называлась «Таврия». Работы над переднеприводной моделью на заводе велись с начала 60-х годов, но только в 1987 году началось серийное производство Фото: Из архива автора Кузова модели 3102 на заводе перевозились из цеха в цех на специальных транспортерах, сделанных на базе ЗАЗ-968М Фото: Из архива автора Всего с 1960 по 1994 год на ЗАЗе выпустили 3 422 444 заднемоторных автомобиля «Запорожец» моделей 965, 966, 968 и модификаций Фото: Из архива автора

Инициатором смены названия выступила Национальная комиссия по стандартам государственного языка, рекомендовавшая органам местного самоуправления и государственной власти переименовать город во исполнение закона «Об осуждении и запрете пропаганды российской имперской политики в Украине и деколонизации топонимии». Но эта же комиссия уже к 1 июля исключила Запорожье из списка населенных пунктов, которые рекомендуются к переименованию. Причиной было названо желание унять страсти, которые закипели вокруг этой инициативы, а также учесть позиции Минобрнауки Украины, Украинского института национальной памяти и других структур и политиков.

Нынешнее название было дано городу в 1921 году советской властью, которая тоже по-своему боролась с имперским наследием. До того город именовался Александровск — от Александровской крепости, основанной в 1770 году по указу императрицы Екатерины II, поэтому исконное название власти Украины вряд ли вернут. Есть версия, что проблема может заключаться в вариантах написания на украинском языке — Запоріжжя или Запорожжя, но к тому моменту весть о возможном переименовании города вызвала большое недовольство в соцсетях, где пользователи вспомнили и Днепровские пороги, и запорожских казаков, и, конечно же, автомобили «Запорожец».

К слову, «Запорожец» в 2023 году празднует сразу три юбилея. Первый — это 100-летие использования слова «Запорожец» как марки транспортного средства. Именно такое название красовалось на радиаторе одного из первых советских тракторов, который выпускался с 1923 по 1927 год на заводе «Красный Прогресс» в городе Большой Токмак Запорожской области УССР. В том же 1923 году другое местное сельскохозяйственное предприятие, а именно завод Абрагама Коопа из города Запорожье, получило новое название в духе времени — «Коммунар». Именно здесь будет выпущен первый советский зерноуборочный комбайн «Коммунар», а при Хрущеве его переименуют в Запорожский автомобильный завод, где и начнется производство автомобилей «Запорожец». Третий юбилей также относится к истории предприятия — Абрагам Яковлевич Кооп открыл свои первые мастерские по производству соломорезок и железных деталей к ветряным мельницам в 1863 году, то есть 160 лет назад.

Денис Токмаков