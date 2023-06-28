Госкомиссия Украины по языку рекомендовала переименовать город Запорожье

Национальная комиссия Украины по стандартам государственного языка вынесла рекомендацию переименовать город Запорожье. Власти города должны предложить новое название или обосновать сохранение существующего в течение шести месяцев. Решение опубликовано на сайте комиссии.

Как следует из документа, Запорожье попало в перечень названий, которые «могут не соответствовать лексическим нормам украинского языка или касаться российской имперской политики». В комиссии не уточнили причину внесения названия города в этот перечень.

Всего в документ попали более 1,4 тыс. населенных пунктов со всех регионов Украины. Если в течение полугода местные власти не примут меры по переименованию, вопрос будет решаться в Верховной раде.

В последние годы на Украине массово переименовывают топонимы в рамках декоммунизации. В рамках этой программы столицу Днепропетровской области Днепропетровск переименовали в Днепр.

Олеся Павленко