Украинские власти передумали переименовывать Запорожье

Национальная комиссия Украины по стандартам государственного языка исключила Запорожье из списка населенных пунктов, которые рекомендуются к переименованию. Решение принято, чтобы «унять страсти и вернуть исполнение требований закона в законодательное поле», а также с учетом позиции Минобрнауки Украины, Украинского института национальной памяти и других структур и политиков.

Комиссия сообщила о решении в Facebook (принадлежит Meta, которая признана экстремистской и запрещена в РФ). Она считает, что некоторые ее рекомендации были вырваны из контекста. Список на переименование был сокращен почти в пять раз. Теперь в него входят 10 населенных пунктов: Бровары, Северодонецк, Два Первомайска, Первомайский, Южноукраинск, Хрустальный, Южное, Боково-Хрустальное, Сорокино.

Комиссия рекомендовала переименовать Запорожье наряду с другими населенными пунктами в конце июня. По ее мнению, название может не соответствовать «лексическим нормам украинского языка или касаться российской имперской политики».

На Украине с 2015 года в рамках политики декоммунизации ведется демонтаж советских памятников и переименование топографических объектов. В общей сложности переименованы сотни населенных пунктов и десятки тысяч улиц. Так, на этой неделе село Московское в Сумской области было переименовано в Киевское.

Леонид Уварчев