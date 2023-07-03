«Ъ»: «Почта России» столкнулась с массовыми увольнениями из-за новых правил оплаты труда

«Почта России» в мае изменила правила оплаты труда, а в ее отделениях начались увольнения, сообщили «Ъ» источники в компании. Также данные о сокращениях в оплате труда сотрудников почтовых отделений и почтальонов подтвердил член совета директоров «Почты России», глава комитета Госдумы по информполитике Александр Хинштейн.

Как сообщает источник «Ъ», решение об изменении условий оплаты труда обусловлено ухудшающимся финансовым положением «Почты России» на фоне потери значительной части трансграничной торговли, но грозит социальным напряжением в одном из крупнейших работодателей страны. Так, за 2022 год убыток «Почты России» составил 27 млрд руб. по сравнению с чистой прибылью в 266 млн руб. годом ранее. Выручка уменьшилась на 4% год к году, до 208 млрд руб.

Собеседник «Ъ» на рынке экспресс-доставки не исключает, что «Почте России» потребуется получить дополнительную государственную поддержку, чтобы стабилизировать финансовую ситуацию.

По словам депутата ГД Александра Хинштейна, изменение кадровой политики и сокращение работников действительно происходят. Он отметил, что эта тема «уже не раз обсуждалась». «Она действительно привела к определенным волнениям и перегибам на отдаленных сельских территориях. Мы рассчитываем, что компания пересмотрит подход»,— отметил парламентарий.

В самой компании при этом утверждают, что на на данный момент «о сокращении основного персонала речи не идет», и обещают открыть 1 тыс. новых ставок в рамках проекта с Ozon.

Подробнее читайте в материале «Ъ» «"Почта России" не доставила зарплаты».

Александр Кислов