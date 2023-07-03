Группа НЛМК не будет выплачивать дивиденды за 2022 год

Акционеры ПАО «НЛМК» на общем годовом собрании «в соответствии с рекомендацией» совета директоров (СД) решили не выплачивать дивиденды по итогам 2022 года. Об этом сообщила пресс-служба компании.

На собрании также были утверждены годовой отчет, избран новый состав совета директоров в новом составе и подтверждены полномочия текущего президента компании Григория Федоришина. Кроме того, акционеры также одобрили выплату вознаграждения членам СД и утвердили внешнего аудитора.

Кто именно вошел в новый совет директоров, не сообщается. Также не опубликована бухгалтерская отчетность НЛМК. Финансовые показатели группа не публикует после начала спецоперации в связи с «отсутствием существенной части инвестиционного сообщества возможности осуществлять сделки с ценными бумагами компании».

В 2022 году акционеры НЛМК также отказывались от выплаты дивидендов. Совет директоров рекомендовал выплатить дивиденды за девять месяцев 2022 года, однако владельцы не утвердили это решение. СД предлагал дивиденды в размере 2,6 руб. на одну акцию.

О политике компаний по выплатами читайте в материале «Ъ» «Металлурги поманили дивидендами».

Иван Недокопов

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