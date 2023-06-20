Металлурги поманили дивидендами

Акции компаний черной металлургии позитивно отреагировали на новости о возможных дивидендах «Северстали». Ранее эмитенты из этого сектора регулярно выплачивали доход акционерам на фоне стабильных экспортных продаж. Однако санкции значительно повялили на их бизнес, и в этом году компании в большинстве своем отказываются от выплат. Эксперты отмечают, что, хотя рынок и позитивно реагирует на новости о дивидендах, пока сложно прогнозировать реалистичность и сроки выплат.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

На торгах Московской биржи 19 июня в лидерах роста оказались акции компаний черной металлургии («Северсталь», ММК, НЛМК). Их котировки поднялись на 4,5–7%, при этом индекс MOEX снизился за день на 0,3%. Однако акции металлургов торгуются только вблизи значений конца марта—начала апреля прошлого года, то есть на уровне, сложившемся после начала военных действий на Украине. Ряд «голубых фишек» — Сбербанк, «Роснефть» — в значительной степени отыграли падение 2022 года, и котировки их акций находятся на февральских значениях прошлого года.

Рост акций металлургических компаний связан с заявлениями гендиректора «Северстали» Александра Шевелева о том, что «дивидендная передышка не будет длиться вечно», полагает стратег «Арикапитала» Сергей Суверов. Это дало стимул для роста бумаг, тем более что с загрузкой сталелитейных компаний «все нормально», она близка к 100% с акцентом на поставки на российский рынок, добавляет эксперт.

Партнер Capital Lab Евгений Шатов признает, что «инвесторы, как правило, реагируют на подобные информационные поводы», но в реальности ситуация может быть «не такой уж позитивной». Акции сектора черной металлургии «традиционно были дивидендными аристократами на российском рынке, поскольку были ориентированы по большей части на экспорт своей продукции», поясняет эксперт. В частности, они в предшествующие годы выплачивали дивиденды фактически ежеквартально. Но после введения санкций металлурги потеряли премиальный европейский рынок и были вынуждены переориентировать 7 млн тонн стали, что составляло около четверти ее экспорта из РФ, подчеркивает господин Шатов. Кроме того, были введены ограничения на поставку оборудования и комплектующих для отрасли.

В результате сталевары отказались от выплаты дивидендов за 2022 год. Причем в конце прошлого года совет директоров НЛМК предлагал выплатить дивиденды, однако большинством голосов акционеры решили этого не делать.

Впрочем, металлурги уже адаптировались к ситуации, и их производство во многом было переориентировано на оборонные заказы или поставки в дружественные страны, считает господин Шатов. Минпромторг оценивает экспорт российской продукции черной металлургии в 1,75 трлн руб. по итогам этого года, в то время как в прошлом году он составил 1,97 трлн руб. Пока металлурги формируют подушку безопасности, поскольку процесс трансформации еще не завершен и им нужна уверенность относительно стабильного сбыта и налаживания поставки оборудования, считает эксперт.

Предприятия черной металлургии выступают одними из бенефициаров девальвации рубля, добавляет главный аналитик «Регблока» Анна Авакимян. «Металлурги-эмитенты стремятся захеджировать сразу два риска — валютный и риск структурных колебаний спроса из-за санкций. В этой связи экспозиция по дивидендам еще не полностью продемонстрировала свой потенциал»,— отмечает она.

Управляющий директор «Иволги Капитала» Дмитрий Александров уточняет, что рынок акций в целом после провала прошлой весны показал внушительный рост и с октября прошлого года фактически существенно не корректировался. Наиболее очевидные идеи на рынке, такие как акции Сбербанка и «Роснефти», хотя и сохраняют потенциал, во многом отыграли и рост котировок, и внушительные дивиденды, считает он. Это приводит к тому, что инвесторы начинают искать менее выросшие активы в надежде, что они повторят успех лидеров рынка. Однако, на взгляд господина Александрова, понятных идей в акциях компаний черной металлургии нет, низкие уровни скорее справедливы относительно сложностей в логистике и потери значительной части потребителей компаний.

Ксения Куликова