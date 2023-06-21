Песков: предпосылок для продления зерновой сделки нет

Россия не видит предпосылок для продления зерновой сделки, потому что условия российской стороны до сих пор не выполнены, заявил во время пресс-колла пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. По его словам, «пока, к сожалению, воз и ныне там».

«Предпосылок нет, потому что она не выполнена. Договоренности до сих пор не выполнены, и мы с вами уже слышали заявление представителей ООН, которые вынуждены констатировать, что, к сожалению, у них не получается должное влияние на страны коллективного Запада с тем, чтобы выполнить российскую часть договоренностей»,— сказал представитель Кремля.

В мае Россия продлила участие в зерновой сделке, заключенной летом 2022 года с Украиной при участии ООН и Турции. Она предполагает открытие портов на Украине для вывоза сельхозпродукции, а также разблокировку экспорта продовольствия и удобрений РФ. Основным условием Москвы для дальнейшего продления сделки было переподключение Россельхозбанка к SWIFT, но Евросоюз отказался это делать. МИД России говорил, что 18 июля станет временем завершения сделки.

О зерновой сделке — в публикации «Ъ» «Пшеница плывет дальше».

Лаура Кеффер