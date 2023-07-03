Бывшего вице-президента РЖД, обвиняемого в хищении через договоры с мехпрачечной СвЖД, отпустили из СИЗО

Мосгорсуд перевел из СИЗО под домашний арест бывшего гендиректора ОАО «Федеральная пассажирская компания» (ФПК), бывшего вице-президента по пассажирским перевозкам РЖД Михаила Акулова. По данным «Ъ», апелляционная инстанция недавно отменила решение Мещанского райсуда Москвы, продлившего срок содержания господина Акулова под стражей. Аналогичное решение принято в отношении руководителя ООО «Мехпрачечная СвЖД» Андрея Воронина.

Напомним, уголовное дело в отношении Михаила Акулова и Андрея Воронина было возбуждено следственным департаментом МВД четыре года. Они обвиняются в растрате в особо крупном размере (ч. 4 ст. 160 УК РФ). Третий фигурант дела, учредитель ООО «Мехпрачечная СвЖД» Вячеслав Шеянов, ранее был арестован заочно.

По версии следствия, в период с февраля 2008 года по январь 2016-го обвиняемые похитили 330,5 млн руб., выделенных РЖД в том числе на строительство здания механизированной прачечной в Екатеринбурге. Прачечная подрядчиком так и не была построена. Помимо этого, по данным силовиков, «Мехпрачечной СВЖД» были гарантированы исключительные условия, которые позволили компании незаконно получить повышенный на 5% по сравнению с другими контрагентами доход от услуг по стирке и сушке мягкого съемного инвентаря.

В ходе расследования дело стало известно, что признанная потерпевшей стороной ОАО «Федеральная пассажирская компания» еще четыре года назад, предъявив банковские гарантии, вернула себе 90% суммы, которую следствие сейчас считает похищенной.

Напомним, в 2016 году в ФПК произошли кадровые перестановки. Занимавший с 2010 года должность главы ФПК Михаил Акулов ушел с поста гендиректора, но остается профильным вице-президентом ОАО РЖД. На его место назначен Петр Иванов. В 2017 году Михаил Акулов покинул пост вице-президента РЖД из-за перехода на другую работу.

Подробнее об уголовном деле — в материале «Ъ» «Апелляция поверила положительным характеристикам».

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