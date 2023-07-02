Апелляция поверила положительным характеристикам

Как стало известно «Ъ», Мосгорсуд перевел из СИЗО под домашний арест бывшего гендиректора ОАО «Федеральная пассажирская компания» (ФПК) Михаила Акулова и руководителя ООО «Мехпрачечная СвЖД» Андрея Воронина. Оба являются фигурантами уголовного дела о растрате более 330 млн руб., выделенных РЖД в том числе на строительство здания механизированной прачечной в Екатеринбурге. При этом в ходе расследования выяснилось, что признанная потерпевшей стороной ФПК еще четыре года назад, предъявив банковские гарантии, вернула себе 90% суммы, которую следствие сейчас считает похищенной. Основываясь на этом факте, защита настаивает на незаконности уголовного преследования обвиняемых.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Мосгорсуд посчитал репутацию Михаила Акулова весомым поводом для смягчения ему меры пресечения

Фото: Александр Романов, Коммерсантъ Мосгорсуд посчитал репутацию Михаила Акулова весомым поводом для смягчения ему меры пресечения

Фото: Александр Романов, Коммерсантъ

Апелляционная инстанция Мосгорсуда недавно отменила решение Мещанского райсуда столицы, продлившего срок содержания под стражей экс-гендиректора ОАО «Федеральная пассажирская компания» Михаила Акулова и руководителя ООО «Мехпрачечная СвЖД» Андрея Воронина. Обоим следственный департамент МВД РФ инкриминирует растрату 330,5 млн руб. из средств ФПК, дочернего предприятия РЖД. Фигуранты дела были задержаны и арестованы в январе этого года. Позже действие этой меры пресечения судом первой инстанции было продлено, однако защита это решение обжаловала в Мосгорсуде.

В ходе заседания представитель прокуратуры выступил против удовлетворения жалоб адвокатов и заявил, что решение райсуда о продлении срока ареста было обоснованным. Адвокаты, в свою очередь, отстаивали противоположную точку зрения.

В частности, защита господина Акулова, обратив внимание суда на многочисленные государственные награды своего клиента, а также на высокие должности, которые он в разное время занимал (только ФПК обвиняемый возглавлял шесть лет), указывала на «безупречную репутацию» подследственного, которая гарантировала, что, находясь вне СИЗО, он никоим образом не будет препятствовать проведению расследования. Отдельно адвокаты отмечали наличие у подзащитного заболеваний и невозможность обеспечить господину Акулову в условиях следственного изолятора «жизненно необходимую» медицинскую помощь.

Защитники Андрея Воронина, в свою очередь, акцентировали внимание апелляционной инстанции на том, что инкриминируемое их доверителю преступление относится к сфере предпринимательской деятельности, что делает арест бизнесмена незаконным. При этом, как отметили адвокаты, райсуд, вынося решение о продлении срока содержания под стражей, в качестве обоснования в основном апеллировал лишь к тяжести предъявленного обвинения, фактически не рассматривая иные аспекты вопроса.

Выслушав мнения сторон, Мосгорсуд в итоге встал на сторону защиты.

Апелляционная инстанция отметила, что районный суд, принимая свое решение, использовал общие, расплывчатые формулировки, не конкретизируя их.

Одновременно с этим, подчеркнул горсуд, были оставлены «без какой-либо оценки» положительные характеристики господ Акулова и Воронина, то, что они являются несудимыми, имеют постоянную регистрацию, прочные социальные связи и т. п. Также Мосгорсуд указал, что суд первой инстанции проигнорировал и данные о том, что господин Акулов до задержания проживал на территории ближнего Подмосковья, а господину Воронину на период следствия «гарантировано проживание» в Москве. В итоге оба фигуранта были отпущены из СИЗО под домашний арест. Из-под стражи их освободили в зале суда. Мещанский суд уже продлил новую меру пресечения Михаилу Акулову до 30 сентября, а его подельнику, арестованному позже, до 7 октября.

Как ранее сообщал «Ъ», в материалах уголовного дела, которое четыре года назад возбудил и расследует следственный департамент МВД, сейчас трое обвиняемых: помимо господина Акулова и господина Воронина хищение средств «дочки» РЖД инкриминируется учредителю ООО «Мехпрачечная СвЖД» Вячеславу Шеянову. Последнему предъявили обвинение и избрали меру пресечения в виде ареста заочно. Действия фигурантов квалифицированы следствием как растрата в особо крупном размере (ч. 4 ст. 160 УК РФ).

В материалах дела описывается период с 8 февраля 2008 года по 25 января 2016 года, когда обвиняемые, по версии следствия, используя служебное положение господина Акулова, который возглавлял в то время ФПК, сумели похитить 330,5 млн руб. из средств этой компании. Инструментом хищения следствие считает два договора: возмездного оказания услуг от 20 апреля 2010 года и инвестирования от 29 декабря 2012 года. Оба были заключены между ФПК и компанией господина Шеянова, но, как следует из материалов дела, они либо не были исполнены, либо их условия изначально были невыгодны для структуры РЖД.

Так, по первому соглашению, считает следствие, «Мехпрачечной СВЖД» были гарантированы исключительные условия, которые позволили компании незаконно получить повышенный на 5% по сравнению с другими контрагентами доход от услуг по стирке и сушке мягкого съемного инвентаря. Помимо этого ФПК согласилась и на дополнительное финансирование, связанное со строительством здания прачечной в Екатеринбурге. Второй договор уже закреплял выделение со стороны ФПК 300 млн руб. на этот проект. Однако в итоге, делает вывод следствие, прачечная подрядчиком так и не была построена, а выделенные для этого деньги были похищены фигурантами.

Между тем, как сообщили источники «Ъ», недавно было выявлено неожиданное обстоятельство, которое может повлиять на ход расследования. Как следует из материалов уголовного дела, обязательным условием договора инвестирования было предоставление со стороны «Мехпрачечной СвЖД» безотзывной банковской гарантии на всю сумму соглашения. Это делалось для «безусловного возврата» денежных средств ФПК в случае возникновения спорных ситуаций во взаимоотношениях между сторонами. Гарантия Юникредит-банка на 300 млн руб. в итоге была предоставлена. А 28 августа 2019 года, по данным источников «Ъ», предъявив ее поручителю, ОАО «Федеральная пассажирская компания» вернуло себе все уже осуществленные инвестиционные затраты, которые составили 90% от суммы, которую следствие считает похищенной.

Факт обращения в банк подтвердил следователям и представитель ФПК. Однако данное обстоятельство, по его мнению, не должно отразиться на расследовании, так как многолетние разбирательства с подрядчиком нанесли «вред деловой репутации» как самой компании, так и ее сотрудников.

Служащим, как пояснил представитель потерпевшей стороны, пришлось «проводить проверки» и «давать пояснения на допросах», что в итоге «отразилось на их состоянии и работоспособности».

В свою очередь, защита фигурантов настаивает на том, что обеспечение соглашения «действительной безотзывной банковской гарантией и фактический возврат денег при обращении ФПК к банку делают обвинение несостоятельным». Адвокаты также подчеркивают, что наличие гарантии и ее полная оплата в дальнейшем свидетельствуют об отсутствии у обвиняемых каких- либо преступных намерений.

Что касается дополнительных 5%, которые «Мехпрачечная СвЖД» получала от сотрудничества с дочерним предприятием РЖД и которые также фигурируют в деле как «весомое доказательство наличия преступного плана», то, указывает защита, речь идет о сумме 71 млн руб., которую подрядчик по инвестиционному соглашению вкладывал в строительство. По мнению защиты, следствие либо не разбирается в финансовых инструментах, либо сознательно игнорирует доказательства отсутствия события преступления.

Владислав Трифонов