В Шереметьево 2,5 часа не работала система обработки багажа

В терминале B аэропорта Шереметьево произошел сбой в системе обработки багажа. Не было отправлено около 300 единиц багажа пассажиров внутрироссийских рейсов.

Система не работала примерно 2,5 часа — с 19:15 до 21:40 2 июля, сообщила пресс-служба аэропорта ТАСС. Неотправленный багаж доставят в пункты назначения ближайшими рейсами.

В Шереметьево 29 июня также произошел сбой в работе системы обработки багажа. Из-за этого, по информации СМИ, не было отправлено около 800 единиц багажа. Аэропорт не объяснял причину сбоя.

Леонид Уварчев