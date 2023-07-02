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Коммерсантъ FM
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В Шереметьево 2,5 часа не работала система обработки багажа

В терминале B аэропорта Шереметьево произошел сбой в системе обработки багажа. Не было отправлено около 300 единиц багажа пассажиров внутрироссийских рейсов.

Система не работала примерно 2,5 часа — с 19:15 до 21:40 2 июля, сообщила пресс-служба аэропорта ТАСС. Неотправленный багаж доставят в пункты назначения ближайшими рейсами.

В Шереметьево 29 июня также произошел сбой в работе системы обработки багажа. Из-за этого, по информации СМИ, не было отправлено около 800 единиц багажа. Аэропорт не объяснял причину сбоя.

Леонид Уварчев

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