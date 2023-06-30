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Коммерсантъ FM
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«РИА Новости»: в системе обработки багажа в Шереметьево произошел сбой

В системе обработки багажа в московском аэропорту Шереметьево вчера, 29 июня, вечером произошел сбой, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на источник в неназванной авиакомпании. По его словам, система не может прочитать бирки багажа и отсортировать его.

Собеседник агентства утверждает, что в результате не отправлено около 800 единиц багажа у авиакомпаний, вылетающих из терминалов B и C. Их должны будут отправить позднее сегодня, 30 июня. Что стало причиной сбоя и когда его устранят, неизвестно.

«Система обработки багажа в Шереметьево с 19:30 работает медленно и со сбоями»,— сказал источник. По данным Telegram-канала Baza, багаж уже улетевших пассажиров обещают отправить в ближайшие дни.

В самом аэропорту информацию пока не комментировали.

Лаура Кеффер

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