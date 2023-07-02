Глава МИД Австрии Шалленберг: незаконная конфискация российских активов станет позором

Министр иностранных дел Австрии Александер Шалленберг призвал соблюдать законы в вопросе изъятия российских активов, замороженных в Европе. По его словам, в случае, если после решения о конфискации российских активов оно будет оспорено в суде и впоследствии признано незаконным, это станет «позором» для Европейского союза.

«Нужно помнить, что страны Евросоюза — это страны с главенством права. Здесь каждое решение, будь то решение по санкциям, по использованию ли замороженных средств, можно оспорить Европейским судом в Люксембурге. Поэтому необходимо быть крайне внимательными и аккуратными»,— сообщил господин Шалленберг в интервью австрийскому телеканалу ORF.

По его мнению, при изъятии и дальнейшем использовании заблокированных российских активов Евросоюзу следует руководствоваться исключительно юридическими нормами, так как возможное дальнейшее признание соответствующих решений незаконными в судебном порядке станет «позором».

Общий объем заблокированных странами Запада активов Центробанка оценивается в $300 млрд. С октября 2022 года юридическая служба Совета ЕС занимается разработкой механизма, который позволит использовать эти средства для восстановления Украины. Как сообщал Bloomberg, ЕС не нашел законных оснований для полной конфискации активов. Канцлер Германии Олаф Шольц вчера, 30 июня, назвал «ужасно сложным» вопрос об изъятии активов Центробанка России для восстановления Украины.

Между тем в середине июня советник украинского президента по экономическим вопросам Олег Устенко заявил, что Украина могла бы использовать часть заблокированных российских активов для оплаты госдолга. 30 июня в офисе Владимира Зеленского указали, что процесс изъятия активов РФ «активно продвигается только на Украине».

Что происходит после ввода войск России на Украину — в онлайн-трансляции «Ъ».

Александр Кислов