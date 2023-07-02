Российские хоккеисты поднялись в цене

Сделки с участием двух российских хоккеистов вошли в число наиболее заметных в первый уикенд после открытия рынка свободных агентов в НХЛ. Отличная игра в прошлом сезоне помогла подписать очень дорогие контракты перешедшему из «Бостон Брюинс» в «Каролина Харрикейнс» защитнику Дмитрию Орлову и вратарю Илье Сорокину, с которым его клуб «Нью-Йорк Айлендерс» решил заключить новое восьмилетнее соглашение, даже не дожидаясь окончания срока действия текущего.

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Фото: Wendell Cruz / USA TODAY Sports / Reuters Илья Сорокин

Фото: Wendell Cruz / USA TODAY Sports / Reuters

Открывшийся 1 июля в НХЛ рынок свободных агентов сразу же взорвался пулеметной очередью сделок. Только тех, в которых были задействованы хоккеисты не рядовые, а претендующие если не на ключевые, то по крайней мере важные роли, было больше дюжины. А в число наиболее заметных попали две сделки с российскими хоккеистами.

Защитник Дмитрий Орлов совершил второй за полгода переход. Прошлый сезон Орлов начинал рядом с Александром Овечкиным в «Вашингтон Кэпиталс» — клубе, в котором прошла вся его североамериканская карьера в НХЛ, стартовавшая еще в 2011 году. Россиянин был ведущим защитником «Вашингтона», но тот в феврале, уже, кажется, плюнув на неудачно складывавшуюся борьбу за play-off, обменял его в «Бостон». И этот шаг, судя по всему, резко поднял котировки Орлова.

«Бостон» выиграл регулярное первенство с рекордными показателями, но срезался в первом же раунде play-off на «Флорида Пантерс».

Тем не менее персонально для Орлова бостонский отрезок получился удачным. Он всегда отличался исключительно сбалансированной игрой: то есть был полезен и в обороне, и в атаке.

Но в «Бостоне» ярко расцвели именно атакующие навыки Орлова. А их клубные менеджеры обычно ценят особенно. В 23 матчах регулярного чемпионата за этот клуб Дмитрий Орлов набрал, забив четыре гола, 17 очков — всего на два меньше, чем было у него в тех 43 встречах, что он провел в сезоне за «Вашингтон». В семи играх play-off Орлов добавил к ним еще восемь баллов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Дмитрий Орлов

Фото: Charles Krupa / AP Дмитрий Орлов

Фото: Charles Krupa / AP

Итогом этого всплеска стал появившийся после обретения Орловым статуса свободного агента интерес к нему со стороны другого очень сильного клуба, которого та же «Флорида» остановила в полуфинале. Интерес показательный с точки зрения оценки потенциала 31-летнего россиянина. Дело в том, что оборону никак нельзя было назвать слабой, нуждающейся в экстренном усилении линией «Каролины», обладающей целой группой классных защитников из Брента Бернса, Джейкоба Слевина, Бретта Пеши и Брейди Шея. Но она все равно посчитала необходимым воспользоваться местом под потолком зарплат (в прошедшем сезоне он был установлен на отметке $82,5 млн, а в следующем будет, скорее всего, поднят всего на $1 млн), чтобы предложить Орлову контракт, являющийся очень дорогим, в том числе по сравнению с предыдущим соглашением российского игрока на $5 млн с небольшим в год. Это двухлетнее соглашение на общую сумму $15,5 млн.

Орлову совсем чуть-чуть не хватило, чтобы по средней годовой зарплате (она у него теперь составляет $7,75 млн) войти в топ-20 защитников лиги.

С Ильей Сорокиным тоже любопытный случай, правда не имеющий никакого отношения к понятию «свободный агент». Старый контракт Сорокина с «Нью-Йорк Айлендерс» будет действовать еще целый сезон. Однако менеджмент клуба решил, что надо заранее сохранить россиянина на длительную перспективу. И причины такого подхода понятны.

Американские аналитики не сомневались, что если бы не Илья Сорокин с его 92,4% отраженных бросков и умением постоянно исправлять ошибки в ситуациях, со стороны выглядящих абсолютно безнадежными, средненький, ничем не примечательный «Айлендерс» весной вообще не смог бы просочиться в play-off. Минувший сезон и в самом деле был прорывным для 27-летнего вратаря, находящегося в расцвете сил и готового, видимо, прогрессировать дальше. А наградами за него стали вторая после бостонца Линуса Ульмарка позиция в конкурсе за звание лучшего голкипера лиги и заранее подписанный договор с впечатляющими параметрами.

Его срок — восемь лет, а суммарная стоимость — $66 млн.

Таким образом, в среднем за сезон начиная с осени 2024 года Илья Сорокин будет получать $8,5 млн, вдвое больше, чем получает сейчас.

Формально это четвертый показатель среди вратарей, по данным Spotrac. Но на самом деле лидер рейтинга ($10,5 млн в год) Кэри Прайс из-за проблем со здоровьем уже фактически завершил карьеру. Так что Сорокина опережают лишь два его знаменитых соотечественника — Сергей Бобровский из «Флорида Пантерс» ($10 млн) и Андрей Василевский из «Тампа-Бей Лайтнинг» ($9,5 млн).

Активный уикенд между тем не уничтожил интригу на рынке свободных агентов. На нем осталось еще несколько хоккеистов со звучными именами без контрактов с клубами. И среди них есть, например, российский форвард Владимир Тарасенко, который прошлый сезон завершил в «Нью-Йорк Рейнджерс».

Алексей Доспехов