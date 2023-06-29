Драфт не по рейтингу

Нынешний драфт новичков НХЛ оказался чрезвычайно любопытным из-за большого количества сюрпризов. Это не относится к первому номеру, которым, конечно, стал канадский феномен Коннор Бедард, доставшийся «Чикаго Блэкхокс». Зато, например, одно время котировавшийся почти на одном уровне с Бедардом российский форвард Матвей Мичков был выбран «Филадельфия Флайерс» седьмым, позже соотечественника Дмитрия Симашева: защитник достался «Аризона Койотис».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Хоккейные эксперты едины во мнении, что на драфте НХЛ такого талантливого хоккеиста, как Коннор Бедард (на фото), не было с 2015 года, когда под первым номером был выбран Коннор Макдэвид, трижды признававшийся лучшим игроком сезона

Фото: George Walker IV, AP Хоккейные эксперты едины во мнении, что на драфте НХЛ такого талантливого хоккеиста, как Коннор Бедард (на фото), не было с 2015 года, когда под первым номером был выбран Коннор Макдэвид, трижды признававшийся лучшим игроком сезона

Фото: George Walker IV, AP

В Северной Америке, конечно, уверены, что этот драфт, состоявшийся в Нэшвилле, спустя годы будут вспоминать прежде всего благодаря Коннору Бедарду. Про этого форварда, которому еще даже не исполнилось 18 лет, давно сложилось что-то вроде всеобщего консенсуса: такого яркого таланта НХЛ не приобретала как минимум с 2015 года. Тогда «Эдмонтон Ойлерс» повезло выбирать первым, и ему достался тезка Бедарда Коннор Макдэвид, только что получивший свой третий в карьере Hart Trophy, приз лучшему игроку сезона, благодаря феноменальным бомбардирским и снайперским показателям. Бедард, полгода назад набравший 23 очка в семи матчах молодежного чемпионата мира, а за свою юниорскую команду «Реджайна Пэтс» в ее первенстве настрелявший аж 143 балла в 52 играх, уже давно лидировал в преддрафтовом рейтинге, и представить, что «Чикаго Блэкхокс» пройдет мимо своего счастья, было невозможно. «Чикаго» и не прошел. И теперь будет надеяться, что с помощью Бедарда выкарабкается из ямы, в которой находится несколько лет. Но затем, после того как «Чикаго» назвал фамилию самого, как его охарактеризовал ESPN, хайпового из новичков, начались сюрпризы.

Вообще, мало кто из экспертов сомневался, что под вторым номером уйдет соотечественник Бедарда Адам Фантилли. Но «Анахайм Дакс» взял не его, а шведа Лео Карлссона, а Фантилли ушел под третьим номером в «Колумбус Блю Джекетс».

Впрочем, рокировка не настолько уж интригующая. В конце концов, речь идет об игроках одинакового типажа — рослые, обладающие хорошим набором навыков центрфорварды, под занавес весны сыгравшие в составе своих взрослых сборных на финско-латвийском чемпионате мира.

Куда любопытнее ситуация с Матвеем Мичковым. Мичков примерно в то же время, когда Канада узнала о существовании потрясающе одаренного школьника Коннора Бедарда, заставил говорить о себе российских хоккейных обозревателей. В начале нынешнего десятилетия он ставил рекорды результативности на юношеских и юниорских топовых турнирах, а осенью 2021 года даже попал в национальную сборную, пусть в экспериментальный, под Евротур, состав. Попадание было не формальным. На финском Кубке Karjala нападающий играл остро, а шайбу в ворота шведов забросил с помощью изысканного и наглого трюка под названием «лакросс», который на высшем уровне нечасто увидишь. В основе СКА, гранда КХЛ, ему закрепиться никак не удавалось, зато переход в минувшем сезоне в аренду в «Сочи» позволил убедиться, что, имея достаточно игрового времени и доверия со стороны тренеров, в отечественной лиге Мичков может быть чрезвычайно эффективен. За сочинцев он сыграл 27 встреч и набрал в них 20 очков.

Некоторое время в классификации Центрального скаутского бюро Матвей Мичков был первым из европейцев, а некоторые североамериканские аналитики предполагали, что он может поконкурировать на драфте даже с Коннором Бедардом. Но Мичков в итоге был выбран лишь седьмым.

Правда, не исключено, падение случилось по причинам, не имеющим отношения к восприятию способностей Матвея Мичкова клубными менеджерами НХЛ. Почти все североамериканские медиаресурсы, освещавшие нэшвиллский драфт, указали на то обстоятельство, что контракт Мичкова со СКА будет действовать до 2026 года. И это слишком прозрачный намек на то, что еще три сезона тот собирается провести в КХЛ. А клубы НХЛ не любят ждать и при прочих равных отдают преимущество тем, кто готов к ним присоединиться прямо сейчас.

При этом сам Матвей Мичков отнюдь не выглядел человеком, убитым тем обстоятельством, что его драфтовый номер не совпал с котировками. Напротив, тому, кто наблюдал за церемонией драфта, не могло не броситься в глаза воодушевление, с которым он встретил выбор «Филадельфии»: не обошлось без поцелуя клубной эмблемы. Выяснилось даже, что Мичков давно симпатизирует этой команде, а она, судя по словам ее генерального менеджера Даниэля Бриера,— Мичкову. Бриер признался, что знал о контракте нападающего со СКА, но посчитал, что «мимо такого таланта пройти нельзя». Так что, кажется, союз основан на обоюдной любви.

В престижном первом раунде драфта были выбраны в общей сложности четыре россиянина: игрок обороны Михаил Гуляев из омского «Авангарда» стал 31-м, предпоследним, в нем и достался «Колорадо Эвеланш», а два хоккеиста из системы ярославского «Локомотива» — форвард Даниил Бут и защитник Дмитрий Симашев — очутились гораздо выше. Обоих закрепила за собой «Аризона», имевшая сразу два выбора: Бута — 12-м, а Симашева, который успел удивить неброской, но рассудительной игрой плюс приличным знанием английского,— и вовсе шестым. То есть игрок, на которого как на одного из потенциальных лидеров драфта никто не ставил, обскакал даже бесспорного вундеркинда Мичкова.

Алексей Доспехов