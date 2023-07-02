Четыре североамериканских мегаполиса вошли в топ-5 городов мира по уровню загрязнения воздуха

Из-за продолжающихся масштабных лесных пожаров в Канаде в канадских и американских городах на восточном побережье США сохраняется высокий уровень загрязнения воздуха. Как сообщает CNBC, в конце минувшей недели сразу четыре североамериканских города вошли в топ-5 городов мира с самым грязным воздухом, по оценкам сервиса IQAir, который отслеживает качество воздуха в режиме реального времени.

Труднее всего пришлось Нью-Йорку, в котором индекс загрязнения воздуха достигал 162, при том, что уже на отметке 150 воздух считается вредным для здоровья. Хуже, чем в Нью-Йорке, воздух был лишь в Джакарте, которая нередко лидирует по уровню загрязнения воздуха и регулярно страдает от смога. На 3-м и 4-м местах расположились Торонто и Монреаль с индексами загрязнения 155 и 153, соответственно. Топ-5 замыкал Вашингтон (округ Колумбия), где индекс составлял 122, а такой уровень загрязнения считается вредным для здоровья людей, чувствительных к такого рода факторам.

Лесные пожары в Канаде, первые очаги которых появились в марте этого года, достигли пика в июне, и к концу прошлого месяца были признаны рекордными по масштабам с 1989 года. К настоящему моменту огнем уничтожены более 8 млн га лесов, и остаются действующими еще около 500 очагов возгорания. В начале июня из-за того, что дым от пожаров тянулся к югу вдоль восточного побережья Северной Америки, Нью-Йорк, по оценкам IQAir, вышел на первое место по уровню загрязнения воздуха. Концентрация атмосферных загрязнителей в воздухе в городе в 22 раза превышала уровень, который Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) считает безопасным для здоровья.

Алена Миклашевская