Воздух в Нью-Йорке стал самым грязным в мире из-за канадских лесных пожаров

Дым от лесных пожаров в Канаде продолжает затягивать восточное побережье США, и в ряде крупных американских городов уровень загрязнения воздуха бьет рекорды. По оценкам сервиса IQAir, Нью-Йорк устойчиво держится в первой строчке по уровню содержания в воздухе атмосферных загрязнителей с диаметром частиц до 2,5 мкм. Как сообщает IQAir, сейчас концентрация PM2,5 в воздухе Нью-Йорка в 22 раза превышает уровень, который Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) считает безопасным для здоровья.

Мэр города Эрик Адамс предупредил в Twitter, что такая ситуация сохранится на протяжении как минимум нескольких ближайших дней, и рекомендовал жителям без острой необходимости не покидать квартир и домов.

Задыхаются от дыма канадских пожаров в общей сложности 13 американских штатов, где проживают примерно 115 млн человек. В нескольких штатах, включая Нью-Йорк, Массачусетс, Коннектикут, Пенсильвания и Нью-Джерси, закрыты школы, отменены уличные мероприятия, включая спортивные соревнования, жителям рекомендовано либо не выходить на улицу вообще, либо носить маски и респираторы.

Американские метеорологи прогнозируют сохранение области низкого давления у восточного побережья США вплоть до выходных, а именно из-за низкого давления дым от лесных пожаров в Канаде устремляется в этот регион. После выходных направление ветров должно измениться с ростом атмосферного давления, кроме того, к выходным в регионе ожидаются дожди, которые могут несколько облегчить ситуацию с задымленностью.

Алена Миклашевская