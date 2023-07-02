Генерал разошелся в оценках со следствием

Как стало известно «Ъ», обвиняемый в коррупции бывший начальник главного управления (ГУ) МВД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области Сергей Умнов начал знакомиться с материалами своего уголовного дела и уже заявил об отношении к предъявленным ему следствием претензиям. По его мнению, СКР счел особо крупными взятками ремонт кабинета, которым генерал-лейтенант Умнов так и не успел воспользоваться, автомобиль Toyota Camry, в который он ни разу не садился, и организованный петербургской полицией банкет для посетивших город глав МВД из стран СНГ. Изучать 80 томов уголовного дела обвиняемый планирует «пристально и вдумчиво», чтобы его жалоба в Генпрокуратуру выглядела убедительно.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Бывший глава петербургской полиции Сергей Умнов намерен изучить свое дело пристально и вдумчиво

Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ Бывший глава петербургской полиции Сергей Умнов намерен изучить свое дело пристально и вдумчиво

Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ

На днях Главное следственное управление (ГСУ) СКР предъявило окончательные обвинения фигурантам громкого уголовного дела о коррупции среди бывшего руководства петербургской полиции. В их числе остались экс-начальник ГУ МВД по Санкт-Петербургу и Ленобласти генерал-лейтенант Сергей Умнов, генерал-майоры Иван Абакумов и Алексей Семенов, занимавшие соответственно должности замначальника ГУ МВД по тылу и начальника регионального УГИБДД, а также глава правового отдела УГИБДД Елена Копьева. Все четверо обвиняются в получении особо крупных взяток (ч. 6 ст. 290 УК РФ) и содержатся под стражей.

При этом в окончательной редакции обвинения состав предполагаемой группы коррупционеров пополнился еще пятью обвиняемыми в даче взяток (ч. 5 ст. 291 УК РФ). Ими стали коммерсанты, выполнявшие в 2013–2019 годах автотехнические экспертизы при регистрационно-экзаменационных отделениях петербургского УГИБДД. По версии следствия, эксперты ежемесячно «благодарили» руководство региональной полиции за право вести этот бизнес.

Интересно, что в число обвиняемых должны были попасть руководители всех десяти работавших в то время в Санкт-Петербурге экспертных центров по сверке автомобильных номеров перед постановкой на учет.

Но один из них скончался, пока шло следствие, а еще четверо добровольно признали себя взяткодателями. В соответствии с законодательством последние избежали уголовной ответственности и были переведены из категории обвиняемых в свидетели обвинения. Оставшиеся в деле восемь фигурантов после предъявления им окончательных обвинений по соответствующим статьям УК РФ уже приступили к изучению материалов расследования.

Как рассказали «Ъ» представители защиты предполагаемых взяткодателей и взяткополучателей, ни один из них вину не признал. Адвокат генерала Умнова Сергей Краснов пояснил «Ъ», что на изучение собранных следствием 80 томов уголовного дела им потребуется время, однако, по словам защитника, уже сейчас он может утверждать, что претензии следствия к его клиенту необоснованны и незаконны. По его данным, СКР счел взятками добровольные пожертвования, которые петербургские автоэксперты регулярно перечисляли в местную некоммерческую организацию — Фонд содействия программам ГУВД Санкт-Петербурга и Ленобласти.

Фонд, в свою очередь, действительно финансировал региональную полицию, позволяя ей реализовать так называемые внебюджетные проекты. Такие, например, как проведение различных мероприятий в главке, организация праздников для сотрудников и выделение им материальной помощи в сложных жизненных ситуациях.

При этом, как полагает защита, никакой корыстной заинтересованности обвиняемого Умнова в распределении этих средств следствие так и не нашло.

«Моему доверителю вменяют, например, использование Toyota Camry, купленной на средства фонда и переданной на баланс ГУ МВД по Санкт-Петербургу,— пояснил защитник.— Однако эта иномарка была приобретена в феврале 2019 года, когда Сергей Умнов уже покинул главк и занял должность помощника министра МВД в Москве. Таким образом, пользоваться Camry он никак не мог». Довольно странной, по версии защиты, выглядит и другая взятка, якобы данная автоэкспертами в форме услуги — ремонта кабинета начальника ГУ МВД. Как рассказал адвокат, занять отремонтированный кабинет смог только преемник генерала Умнова на посту руководителя главка, однако СКР все равно считает, что криминальное подношение было адресовано именно бывшему начальнику петербургской полиции.

Наконец, совсем необоснованной, по мнению защиты, выглядит претензия следствия к Сергею Умнову по поводу организации банкета для состоявшейся в Санкт-Петербурге встречи глав МВД стран СНГ. «Деликатесы» для стола, как сказано в обвинительном заключении, действительно закупались на средства фонда, однако получателями взятки, по мнению защитника Краснова, следовало бы считать не только организатора банкета, но и всех его участников.

«Следствие не хочет слышать наши аргументы,— заявил Сергей Краснов.— Поэтому мы планируем тщательно и вдумчиво изучить собранные материалы, чтобы составить затем аргументированное обращение в Генпрокуратуру».

Сергей Умнов и трое его предполагаемых сообщников были задержаны, привезены в Москву и арестованы Басманным райсудом в июле прошлого года. Экс-руководителей петербургской полиции ГСУ СКР обвиняло сначала в злоупотреблении должностными полномочиями (ч. 3 ст. 285 УК РФ), но позже переквалифицировало обвинение на статью УК о взяточничестве. По версии следствия, обвиняемые обложили данью частных экспертов, которым позволяли за вознаграждения бесплатно арендовать помещения в регистрационно-экзаменационных отделениях УГИБДД в Санкт-Петербурге и оказывать коммерческие услуги автовладельцам.

За шесть лет криминального сотрудничества взяткодатели, по версии следствия, выплатили полицейскому фонду без малого 65 млн руб.

Эти деньги, как полагает СКР, действительно были израсходованы на внебюджетные цели главка, однако их распределением занимались именно обвиняемые, которые ориентировались в первую очередь на получение «выгод и преимуществ для себя лично». По мнению следствия, откаты позволяли генералу Умнову и его вероятным сообщникам «создавать видимость эффективности своего руководства, добиваться положительных оценок своей деятельности и обеспечивать себе таким образом карьерный рост».

Сергей Машкин