Золотых унитазов не нашли

Как стало известно “Ъ”, бывший начальник ГУ МВД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области Сергей Умнов, которому в ГСУ СКР инкриминировали получение взяток, свою причастность к коррупции категорически отрицает. По словам его защитника, за 11 месяцев расследования уголовного дела следствие не нашло ни одного факта личной заинтересованности генерал-лейтенанта в полученных деньгах. Все они тратились только на нужды регионального главка. Предполагаемые взяткодатели-коммерсанты тоже утверждают, что спонсировали работу городской полиции, а не ее начальника.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Бывший глава ГУ МВД по Санкт-Петербургу и Ленобласти, генерал-лейтенант Сергей Умнов (справа)

Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ Бывший глава ГУ МВД по Санкт-Петербургу и Ленобласти, генерал-лейтенант Сергей Умнов (справа)

Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ

На днях бывшему главе ГУ МВД по Санкт-Петербургу и Ленобласти Сергею Умнову, находящемуся под арестом с 5 июля прошлого года за злоупотребление должностными полномочиями (ч. 3 ст. 285 УК РФ), ужесточили обвинение. Согласно последней версии ГСУ СКР, генерал-лейтенант виновен уже не в должностных преступлениях, а в коррупции (ч. 6 ст. 290 УК РФ). При этом сама суть претензий и количество вменяемых эпизодов по итогам проведенного расследования не изменились.

Полицейский, как полагает СКР, в течение шести лет собирал мзду с так называемых коммерческих регистрационно-экзаменационных отделений санкт-петербургского УГИБДД, работавших в регионе с 2013 по 2019 год. По данным следствия, в команду предполагаемых коррупционеров входили также генерал-майоры Иван Абакумов и Алексей Семенов, занимавшие должности заместителя господина Умнова по тылу и начальника регионального УГИБДД, а также глава правового отдела УГИБДД Елена Копьева. Правоохранители, по версии следствия, обложили данью владельцев частных МРЭО, вынуждая их ежемесячно делать финансовые взносы в НКО «Фонд содействия программам ГУВД Санкт-Петербурга и Ленобласти», созданную еще в 2007 году ее гендиректором Владимиром Комаровым и более известную в народе как «комаровский фонд».

Все десять директоров МРЭО, как следует из обвинения, были вынуждены подчиниться установленным полицейскими правилам и выплатили фонду за шесть лет без малого 65 млн руб. Этими деньгами Сергей Умнов и его предполагаемые сообщники, по версии следствия, распорядились по собственному усмотрению. К числу сделанных ими незаконных покупок следствие относит приобретение Toyota Camry за 2,3 млн руб., Toyota Land Cruiser стоимостью 5,2 млн руб. и несколько сотен абонементов в санкт-петербургские фитнес-клубы на общую сумму 7 млн руб. Остальные средства, по данным следствия, были потрачены на проведение различных мероприятий в полицейском главке, ремонт его служебных помещений, организацию праздников для сотрудников и проч.

Предполагаемые взяткополучатели с помощью внебюджетных средств стремились «создать видимость эффективности своего руководства и добиться его положительной оценки», что стало бы в конечном счете, как полагает СКР, «необходимым условием для их карьерного роста».

Сам генерал Умнов, по словам его адвоката Сергея Краснова, с такой трактовкой коррупционного преступления не согласился. Как пояснил “Ъ” защитник, в материалах уголовного дела, составляющих уже 50 томов, нет ни одного факта, свидетельствующего о личной корыстной заинтересованности его доверителя в получении откатов. Экс-глава санкт-петербургского полицейского главка и его предполагаемые сообщники, например, даже не воспользовались купленными за счет средств фонда абонементами в спортклубы — все они были розданы личному составу. До недавнего времени считалось, что Сергей Умнов использовал переданную фондом в ГУ МВД Camry, однако защитник пояснил, что легковушка появилась в питерской полиции только в конце февраля 2019 года, когда генерал уже оставил должность, стал помощником главы МВД РФ и пересел, соответственно, на служебный автомобиль в Москве.

«За 11 месяцев расследования все активы и банковские счета моего доверителя и членов его семьи были изучены буквально под микроскопом,— пояснил “Ъ” защитник Краснов.— Миллиардов под кроватью и золотых унитазов не нашли».

Интересно, что, по данным адвоката, в связи с переквалификацией предъявленного изначально обвинения втрое увеличилось и число фигурантов уголовного дела. Компанию обвиняемым изначально трем генералам и гражданскому специалисту Копьевой составили коммерсанты, которых следствие заподозрило в даче взяток (ст. 291 УК РФ). Вообще «комаровский фонд», по данным следствия, пополняли 11 МРЭО, но один из предполагаемых взяткодателей руководил сразу двумя отделениями, а еще один кандидат в подозреваемые умер, пока шло следствие. Таким образом, к ответственности привлекли еще девятерых вероятных участников коррупционной схемы. Сейчас следствие активно допрашивает бывших регистраторов, однако ни один из них вину пока не признал. Коммерсанты утверждают, что добровольно спонсировали санкт-петербургскую полицию, полагая, что вносят таким образом свой вклад в борьбу с преступностью.

Сергей Машкин