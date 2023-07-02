Вучич: Приштина нападет на сербов одновременно с активизацией контрнаступления Украины

Президент Сербии Александр Вучич считает, что премьер Косово Альбин Курти в преддверии саммита НАТО в Вильнюсе 11–12 июля планирует оказать давление на косовских сербов. В это же время, как считает господин Вучич, Украина активизирует контрнаступление.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ

«Я действительно ожидаю сильного украинского наступления в двух направлениях, завтра или послезавтра начнется дополнительное наступление Украины, а это означает дополнительное наступление против сербов в Косово и Метохии»,— заявил Александр Вучич в эфире сербского телевидения (цитата по Srbija Danas).

По его словам, власти Украины постараются перед саммитом показать успехи украинской армии. «Им это важно перед саммитом в Вильнюсе, ожидают, что получат "открытый билет" для членства в НАТО, и они уверены, что большим наступлением и ударом по российским силам могут это сделать»,— полагает президент Сербии.

По мнению Александра Вучича, стоит ожидать наступления Украины в направлении Бахмута, а также Энергодара и Мелитополя. «Думаю, что они подготовили несколько десятков бригад и пробьют российскую оборону в той части. Не "болею" ни за кого, но думаю, что это произойдет, конечно, с огромными жертвами»,— добавил он.

Накануне, 1 июля, президент Украины Владимир Зеленский заявил, что украинская армия планирует «показать результаты» контрнаступления до саммита НАТО, который начнется в Вильнюсе 11 июля. Минобороны РФ сообщало о начале широкомасштабного контрнаступления Украины 4 июня.

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