ЛДПР выдвинула Виктора Бута в депутаты Заксобрания Ульяновской области

Партия ЛДПР выдвинула вернувшегося из американской тюрьмы Виктора Бута, обвиненного в контрабанде оружия и поддержке терроризма, как одного из кандидатов в депутаты Законодательного собрания Ульяновской области. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на список, предложенный для утверждения на областной партийной конференции.
Виктор Бут
Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ
Как сообщил на партийной конференции руководитель фракции ЛДПР Дмитрий Грачев, Дмитрия Бута выдвинули по территориальной группе №10, куда входят территории Заволжского одномандатного округа №10 и Заволжского одномандатного избирательного округа №11. Виктор Бут — номер один в этом списке.
Виктор Бут — предприниматель, бывший владелец авиакомпании Air Cess Liberia. США вели расследование против него еще с 1990-х годов: его подозревали в поставках оружия и боеприпасов в Афганистан, страны—бывшие республики Югославии и страны Африки в обход санкций. В докладах Совбеза ООН, Amnesty International и Госдепартамента США от 2000, 2005 и 2006 годов Виктора Бута назвали крупнейшим поставщиком оружия в Африку. В 2008 году его арестовали в Таиланде по запросу США. В 2012 году его приговорили к 25 годам тюрьмы в США по обвинению в незаконной торговле оружием, поддержке терроризма и заговоре с целью убийства граждан США.
Виктора Бута обменяли в декабре 2022 года на американскую баскетболистку Бриттни Грайнер, приговоренную в России к девяти годом колонии за незаконную перевозку наркотиков без цели сбыта (ч. 1 ст. 228 УК РФ), а также контрабанду наркотиков в значительном размере (ч. 2 ст. 229.1 УК РФ). Через три дня после возвращения на родину из американской тюрьмы, 12 декабря, Виктор Бут вступил в ЛДПР. Сам он утверждает, что не занимался оружейным бизнесом, а работал с авиационной техникой.