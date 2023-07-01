Глава ЦРУ Бернс: ситуация в России дает большие возможности для вербовки агентов

Директор Центрального разведывательного управления (ЦРУ) США Уильям Бернс утверждает, что ситуация в России дает его структуре широкие возможности для вербовки агентов. По его словам, ЦРУ и другие американские спецслужбы в настоящее время усиливают деятельность в этом направлении.

«Недовольство граждан России военными действиями на Украине дает выпадающую раз в поколение возможность ЦРУ, в основе которого лежит агентурная разведка. Мы ни в коем случае не позволим этой возможности пропасть»,— сообщил господин Бернс в лекции в Фонде Дитчли в британском Оксфордшире (цитата по Reuters). По его словам, в настоящее время Центральному разведывательному управлению необходимо приложить все усилия, чтобы использовать появившиеся у ведомства возможности по вербовке агентов в РФ. Также он считает важным вести работу по поиску потенциальных агентов ЦРУ и в дружественных Москве государствах.

В этом же выступлении глава ЦРУ заявил, что западным союзникам Киева не нужно недооценивать стремление президента России Владимира Путина «получить контроль над Украиной». Уильям Бернс считает, что Запад должен быть готов к любому сценарию развития событий, в том числе и к затягиванию военного конфликта.

Также господин Бернс сообщил, что Соединенные Штаты не имеют никакого отношения к устроенной основателем частной военной компании (ЧВК) «Вагнер» Евгением Пригожиным попытке вооруженного мятежа в России. Он подчеркнул, что эта ситуация является «исключительно внутренним делом России» и Вашингтон не собирается никак в ней участвовать.

Александр Кислов