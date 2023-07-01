SpaceX вывела на орбиту европейский телескоп для изучения темной материи

Ракета Falcon 9 вывела на орбиту телескоп Euclid Европейского космического агентства (ESA). Он нацелен на изучение темной материи вселенной. Как сообщила компания-разработчик SpaceX в Twitter, аппарат запустили с базы американских Космических сил на мысе Канаверал во Флориде.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Ракета Falcon 9

Фото: John Raoux / AP Ракета Falcon 9

Фото: John Raoux / AP

Euclid доберется до второй точки Лагранжа (L2) (расположена в 1,5 млн км от Земли). Европейской обсерватории необходимо провести детальное изучение галактик, чтобы получить новые данные о темной материи и темной энергии.

Проект оценивается в €1 млрд и рассчитан на шесть лет. Ожидается, что первые данные будут получены в 2024 году. Euclid оснащен телескопом диаметром 1,2 м, оптической камерой, спектрометром и фотометром ближнего инфракрасного диапазона.

Лусине Баласян