Заемщики дорожают

Стоимость привлечения клиента для получения кредита наличными у банков увеличилась по итогам второго квартала выросла более чем на 13%. Показатель стал рекордным как минимум с начала 2021 года и продолжит увеличиваться, считают во мнении банкиры и эксперты. На фоне ухода с российского рынка крупнейших рекламных площадок у банкиров осталось меньше вариантов для продвижения услуг онлайн.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

По данным экосистемы СРА-решений (форма маркетинга, когда рекламодатель привлекает партнеров для продвижения продукта на напрямую, а через посредника и платит только за конкретное действие клиента) Unicom, стоимость привлечения клиента для получения кредита наличными показала значительный рост по итогам второго квартала 2023 года — более чем на 13%. Показатель стал рекордным как минимум с начала 2021 года и приблизился к 9 тыс. руб. за одного клиента.

Такое «подорожание» вызвано спросом со стороны рекламодателей (в данном случае финансовых компаний) на новых клиентов: сейчас им важно не только увеличить количество заявок, но и привлечь качественный трафик, поясняет тренд гендиректор Unicom Дмитрий Африканов. Стоимость привлечения клиента в финансовом сегменте по итогам года продолжит рост, уверен он.

«Если говорить о качестве трафика, то СРА-направление — менее конверсионный канал с точки зрения конверсии из заявки в выдачу в сравнении с двумя другими емкими источниками трафика — контекстная реклама и SEO-привлечение»,— отмечает директор по цифровому бизнесу и развитию отношений с клиентами Почта-банка Ирина Елистратова.

Тем не менее, по словам руководителя направления цифрового привлечения клиентов Росбанка Андрея Чеснокова, для банков это важный канал цифрового привлечения клиентов. «Банк платит за привлечение клиента, а не за переходы или заявки, таким образом снижается риск закупки некачественного трафика,— поясняет преимущества инструмента, несмотря на рост его стоимости, он.— Мы видим значительный рост стоимости привлечения через CPA-площадки, особенно по сравнению с прошлым годом: уход иностранных площадок с российского рекламного рынка спровоцировал дефицит рекламных инструментов, соответственно, в условиях жесткой конкуренции на банковском рынке цены на доступных площадках увеличились».

В мае, по данным Frank RG, было выдано более 3 млн шт. кредитов наличными на общую сумму 662,5 млрд руб. Средний чек в сегменте по итогам мая составил 200 тыс. руб.

Цена привлечения продолжит расти, согласен с прогнозами Unicom Андрей Чесноков, особенно явным будет ее рост в осенний период, традиционно ажиотажный для банковских продуктов.

«С учетом возрастающей конкуренции между банками за клиента, особенно в IV квартале, мы не исключаем роста стоимости привлечения в первую очередь в контекстной рекламе и медийных интернет-каналах. Повышать сумму вознаграждения для СРА-сетей во втором полугодии 2023 года пока не планируем. будем дальше работать с внутренней конверсией из заявки в выдачу, чтобы повысить привлекательность банка для CPA-площадок»,— сообщила Ирина Елистратова. Наибольшего роста цен в Росбанке также ожидают в контекстной рекламе: это самый конверсионный и качественный трафик, а уход контекстной рекламы в Google с российского рынка спровоцировал дефицит подобного инструментария.

Такая ситуация на рынке вызывает опасения правозащитников. «Рост цены привлечения клиента — это снижение банковской маржи,— говорит эксперт проекта "Народного фронта" "За права заемщиков" Алла Храпунова.— Безусловно, кредиторы будут искать и иные источники повышения доходности: повышение ставок, навязывание услуг». Но такой подход будет снижать лояльность потребителей, указывает она.

В первую очередь банки будут бороться за хорошего клиента, причем не за привлечение нового, а за удержание старого. Рост конкуренции, полагает Алла Хрипунова, приведет к развитию различных программ и сервисов, повышающих лояльность потребителей.

Полина Трифонова