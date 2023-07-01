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Коммерсантъ FM
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Россияне не экономят на питомцах

Почему увеличились траты на собак и кошек

Корма для домашних животных в июне подорожали на 20-30%. Причем цены выросли как на импортные товары для питомцев, так и на отечественные. В некоторых премиум-категориях стоимость питания по сравнению с прошлым годом поднялась сразу на 80%. Об этом “Ъ FM” ом рассказали производители кормов и ритейлеры.

Однако меньше тратить на покупку товаров для собак и кошек россияне не стали. По данным НАФИ, по сравнению с допандемическим периодом расходы владельцев домашних животных в год увеличилась на 10 тыс. рублей. Основные траты приходятся на корма, ветеринарные препараты, переноски и другие аксессуары. Тренд “Ъ FM” подтвердила и пиар-менеджер Wildberries Анфиса Ронжина:

Хватит ли ветпрепаратов на отечественном рынке

Хватит ли ветпрепаратов на отечественном рынке

«Спрос на продукцию для животных в онлайн-сегменте действительно растет. С января по май 2023 года продажи этого сегмента на Wildberries выросли более чем в два раза год к году. Чаще всего россияне приобретают сухие корма, на которые тратят около 1,5 тыс. руб. за упаковку весом в 2-3 кг. Приобретают также наполнители для лотков и клеток питомцев стоимостью порядка 500-600 руб., а также игрушки для животных, мячики и удочки для котиков стоимостью порядка 300 руб. Наиболее же динамичными темпами сейчас растет интерес к одежде для животных, например, рубашкам, брюкам и даже платьям для мелких пород собак. Их продажи выросли где-то в 7-8 раз год к году. Средняя стоимость такой покупки составляет около 1-2 тыс. руб. за комплект».

В свою очередь представители Ozon отметили, что продажи товаров для животных за полгода выросли в полтора раза год к году. Хотя, по данным маркетплейса, покупать корм стали реже — средний чек с начала апреля вырос на 8% и составил 1, 67 тыс. руб. Ассортимент товаров стал более скудным, а цены продолжают расти, в том числе на фоне ослабления российской валюты, отмечают участники рынка. К списку проблем недавно добавился и новый пакет санкций, говорит генеральный директор Союза предприятий зообизнеса Татьяна Колчанова:

«Некоторую тревогу испытывают владельцы зоомагазинов, потому что пакет санкций будет затруднять поставку через третьи страны, например, через Казахстан, Турцию. Мало того, что касается ветеринарных препаратов, с 1 сентября вступают в силу поправки в закон об обращении лекарственных средств, которые предполагают, что поставки из зарубежных стран должны осуществляться только с тех предприятий, которые аттестованы Россельхознадзором на соответствие правилам GMP. У нас очень многие предприятия так и не получили этот сертификат, так что мы можем лишиться поставок препаратов, тем более таких, как холитилин для операций.

Покупатели не отказываются от готовых кормов. Некоторые меняют марку корма с «"уперпремиум" на "премиум", с "премиум" на "эконом". С Международного экономического форума были заключены несколько проектов по строительству кормовых заводов и ветеринарных препаратов, кстати, как российскими компаниями с представителями различных областей, так и иностранными компаниями. Многие заводы увеличивают мощности. "Мираторг" замахнулся на производство лечебных кормов, ветеринарных кормов, в чем недостаток испытывается особо остро на сегодняшний день».

Несмотря на широкий ассортимент российских кормов, они также зависят от импортного сырья. По данным профильных компаний, в марте на эконом-сегмент приходилось около 5% иностранных компонентов, а на премиум – 30-40%. Президент Национальной ассоциации зооиндустрии Кирилл Дмитриев отметил, что основные проблемы возникли с поставками витаминов и добавок:

«И дистрибуторы, и импортеры, и ритейлеры — все заинтересованы в том, чтобы выпускать свою собственную торговую марку. Ценность бренда как такового, может быть, за редким исключением каких-то самых крупных, известных брендов очень сильно размылась. Нет никакого смысла для компаний, особенно розничных, крупных сетевых, причем это относится как к специализированной зоорознице, так и к неспециализированной, к сетям супермаркетов, гипермаркетов, продвигать какие-то чужие торговые марки. Они все заинтересованы в выпуске собственных. Этот процесс запустился достаточно давно.

Помогут ли штрафы бороться с проблемой самовыгула собак

Помогут ли штрафы бороться с проблемой самовыгула собак

После ухода известных западных брендов с российского рынка эта тенденция еще больше усилилась. Количество производителей, которые могут делать корма по заказу, достаточно небольшое. Торговые марки, которые раньше были импортными, начали производиться в России. Это физически другой корм. Mars, Nestle, Royal Canin, как были лидерами рынка, так и являются ими.

Насколько сейчас сильная зависимость у российских производителей от импортного сырья? Зависимость есть. Она не глобальная и носит фрагментарный характер. У нас есть определенная зависимость по аминокислотам, по витаминам, минералам и видам мясокостной муки, которая, например, в РФне производится, ну или производится в недостаточном количестве. Есть также определенная зависимость и проблема с так называемыми дайджестами — это добавки для улучшения каких-то вкусовых качеств».

В 2022-м оборот рынка товаров для домашних животных вырос на 25%. Согласно данным отраслевого портала «Зооинформ», в денежном выражении он увеличился до 330 млрд руб. Для сравнения, в прошлом году рынок оценивался примерно в 250 млрд.

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Анна Маргулис

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