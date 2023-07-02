Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

Ставка на девальвацию

Какая доходность сформировалась по замещающим облигациям

Растет число российских эмитентов, выпускающих замещающие облигации. Сейчас такие инвестиции помимо валютной переоценки приносят и высокий купонный доход. Однако, несмотря на текущую привлекательность вложений, стоит учитывать рыночные риски и риски эмитента, а также ограниченную ликвидность ряда выпусков.

Фото: Юрий Мартьянов, Коммерсантъ

Фото: Юрий Мартьянов, Коммерсантъ

Валютное замещение

В пятницу 30 июня «Фосагро» объявила о планах разместить замещающие облигации. С 3 июля эмитент будет собирать заявки по двум выпускам долларовых еврооблигаций с погашением в 2025 году и в 2028 году. Объем каждого из размещаемых выпусков может составить до $500 млн. По двухлетнему выпуску сбор заявок будет завершен 19 июля, по пятилетнему — 21 июля.

Сейчас проходят размещения трех дополнительных выпусков замещающих облигаций — выпуск «Совкомфлота» объемом $55 млн и два выпуска «Газпром Капитал» общим объемом $963 млн. По оценке главного аналитика по долговым рынкам БК «Регион» Александра Ермака, к настоящему времени был размещен 31 выпуск шести эмитентов («Газпром Капитал», ЛУКОЙЛ, «Металлоинвест», «Совкомфлот», ММК и «Борец»). В том числе 20 выпусков в долларах США на $11 млрд, девять выпусков в евро — на €3,56 млрд, один выпуск в фунтах стерлингов — на £411 млн и один выпуск в швейцарских франках — на CHF38 млн.

«Эмитенты заместили чуть больше половины от общего объема соответствующих еврооблигаций в долларах США, около 47% — в евро, 48% и 35% — в фунтах стерлингов и в швейцарских франках соответственно»,— отмечает господин Ермак.

Валютная альтернатива

Такие бумаги могут быть интересны для инвестиций как альтернатива наличному или безналичному хранению средств в недружественных валютах, курс которых стремительно растет в России. В частности, по итогам пятничных торгов курс доллара превысил 89,5 руб./$, что почти на 5 руб. выше значения закрытия предшествующей недели.

При этом почти непрерывный рост американской валюты продолжается с декабря прошлого года. За это время она подорожала более чем на 28 руб.

В сравнении с другими способами сбережения в иностранной валюте, такими как валютные счета или вложения в иностранные ценные бумаги, замещающие бонды, чей номинал также выражен в валюте, имеют ряд преимуществ. В отличие от текущих банковских счетов по ним не взимается комиссия, в отличие от иностранных ценных бумаг они обращаются в российской инфраструктуре и поэтому риски блокировки отсутствуют. С учетом наличия замещающих облигаций в долларах, евро, британских фунтах и швейцарских франках можно составить диверсифицированный портфель не только по эмитентам, но и валютам. Однако здесь надо учитывать, что все недолларовые бумаги выпустил один эмитент — «Газпром Капитал». Кроме того, выплаты купонов и погашение будет происходит в рублях по курсу ЦБ.

Вдобавок к этому по таким бумагам выплачивается купон, что в сочетании с ценами ниже номинальной стоимости обеспечит высокую доходность к погашению даже без учета изменения курса рубля. По оценке Александра Ермака, с начала года доходность долларовых замещающих облигаций выросла в 100–300 б. п., до 6,6–9,1% годовых.

Доходность облигаций в евро с погашением в 2023–2024 году изменилась в пределах 0–20 б. п. и составляет 6,85–8,27% годовых, а с погашением в 2028 году выросла на 152 б. п., до 9,1% годовых.

По самому короткому выпуску «Газпром Капитал» с погашением в ноябре этого года доходность по итогам пятницы составила почти 14% годовых. «Ввиду существования "навеса" замещающих выпусков "Газпрома" инвестирование в такие бумаги остается потенциально привлекательным благодаря повышенным доходностям относительно как уровней 2021 года, так и текущих доходностей аналогичных выпусков других эмитентов с похожим кредитным качеством»,— отмечает портфельный управляющий УК «Тринфико» Юрий Гроссман.

Курсовой риск

К тому же такие инвестиции сопряжены с кредитным риском. Кроме того, надо учитывать валютный риск. «Сейчас основной вопрос, куда курс пойдет дальше. Когда рубль девальвировался, это снижает вероятность дальнейшего движения в этом же направлении»,— отмечает портфельный управляющий УК «Альфа-Капитал» Евгений Жорнист.

Какую доходность дают вложения в низкорискованные долговые бумаги

Господин Гроссман обращает внимание, что в период сильного падения курса рубля и достижения курсом доллара психологических уровней многие инвесторы принимают решение зафиксировать валютную переоценку, другие же временно прекращают покупать бумаги из-за того, что рублевая цена становится для них слишком высокой.

При таких инвестициях стоит помнить и об особенностях налогообложения: налогооблагаемая база рассчитывается как разница между рублевой ценой входа и рублевой ценой продажи.

«При девальвации рубля, даже если в долларах у инвестора возникает убыток, ему возможно придется платить НДФЛ от рублевой прибыли»,— отмечает господин Жорнист.

Виталий Гайдаев

Новости компаний Все

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...