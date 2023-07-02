Ставка на девальвацию

Растет число российских эмитентов, выпускающих замещающие облигации. Сейчас такие инвестиции помимо валютной переоценки приносят и высокий купонный доход. Однако, несмотря на текущую привлекательность вложений, стоит учитывать рыночные риски и риски эмитента, а также ограниченную ликвидность ряда выпусков.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Юрий Мартьянов, Коммерсантъ Фото: Юрий Мартьянов, Коммерсантъ

Валютное замещение

В пятницу 30 июня «Фосагро» объявила о планах разместить замещающие облигации. С 3 июля эмитент будет собирать заявки по двум выпускам долларовых еврооблигаций с погашением в 2025 году и в 2028 году. Объем каждого из размещаемых выпусков может составить до $500 млн. По двухлетнему выпуску сбор заявок будет завершен 19 июля, по пятилетнему — 21 июля.

Сейчас проходят размещения трех дополнительных выпусков замещающих облигаций — выпуск «Совкомфлота» объемом $55 млн и два выпуска «Газпром Капитал» общим объемом $963 млн. По оценке главного аналитика по долговым рынкам БК «Регион» Александра Ермака, к настоящему времени был размещен 31 выпуск шести эмитентов («Газпром Капитал», ЛУКОЙЛ, «Металлоинвест», «Совкомфлот», ММК и «Борец»). В том числе 20 выпусков в долларах США на $11 млрд, девять выпусков в евро — на €3,56 млрд, один выпуск в фунтах стерлингов — на £411 млн и один выпуск в швейцарских франках — на CHF38 млн.

«Эмитенты заместили чуть больше половины от общего объема соответствующих еврооблигаций в долларах США, около 47% — в евро, 48% и 35% — в фунтах стерлингов и в швейцарских франках соответственно»,— отмечает господин Ермак.

Валютная альтернатива

Такие бумаги могут быть интересны для инвестиций как альтернатива наличному или безналичному хранению средств в недружественных валютах, курс которых стремительно растет в России. В частности, по итогам пятничных торгов курс доллара превысил 89,5 руб./$, что почти на 5 руб. выше значения закрытия предшествующей недели.

При этом почти непрерывный рост американской валюты продолжается с декабря прошлого года. За это время она подорожала более чем на 28 руб.

В сравнении с другими способами сбережения в иностранной валюте, такими как валютные счета или вложения в иностранные ценные бумаги, замещающие бонды, чей номинал также выражен в валюте, имеют ряд преимуществ. В отличие от текущих банковских счетов по ним не взимается комиссия, в отличие от иностранных ценных бумаг они обращаются в российской инфраструктуре и поэтому риски блокировки отсутствуют. С учетом наличия замещающих облигаций в долларах, евро, британских фунтах и швейцарских франках можно составить диверсифицированный портфель не только по эмитентам, но и валютам. Однако здесь надо учитывать, что все недолларовые бумаги выпустил один эмитент — «Газпром Капитал». Кроме того, выплаты купонов и погашение будет происходит в рублях по курсу ЦБ.

Вдобавок к этому по таким бумагам выплачивается купон, что в сочетании с ценами ниже номинальной стоимости обеспечит высокую доходность к погашению даже без учета изменения курса рубля. По оценке Александра Ермака, с начала года доходность долларовых замещающих облигаций выросла в 100–300 б. п., до 6,6–9,1% годовых.

Доходность облигаций в евро с погашением в 2023–2024 году изменилась в пределах 0–20 б. п. и составляет 6,85–8,27% годовых, а с погашением в 2028 году выросла на 152 б. п., до 9,1% годовых.

По самому короткому выпуску «Газпром Капитал» с погашением в ноябре этого года доходность по итогам пятницы составила почти 14% годовых. «Ввиду существования "навеса" замещающих выпусков "Газпрома" инвестирование в такие бумаги остается потенциально привлекательным благодаря повышенным доходностям относительно как уровней 2021 года, так и текущих доходностей аналогичных выпусков других эмитентов с похожим кредитным качеством»,— отмечает портфельный управляющий УК «Тринфико» Юрий Гроссман.

Курсовой риск

К тому же такие инвестиции сопряжены с кредитным риском. Кроме того, надо учитывать валютный риск. «Сейчас основной вопрос, куда курс пойдет дальше. Когда рубль девальвировался, это снижает вероятность дальнейшего движения в этом же направлении»,— отмечает портфельный управляющий УК «Альфа-Капитал» Евгений Жорнист.

Господин Гроссман обращает внимание, что в период сильного падения курса рубля и достижения курсом доллара психологических уровней многие инвесторы принимают решение зафиксировать валютную переоценку, другие же временно прекращают покупать бумаги из-за того, что рублевая цена становится для них слишком высокой.

При таких инвестициях стоит помнить и об особенностях налогообложения: налогооблагаемая база рассчитывается как разница между рублевой ценой входа и рублевой ценой продажи.

«При девальвации рубля, даже если в долларах у инвестора возникает убыток, ему возможно придется платить НДФЛ от рублевой прибыли»,— отмечает господин Жорнист.

Виталий Гайдаев