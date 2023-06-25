Премиальные бонды

Ужесточившаяся риторика представителей Банка России отразилась на доходностях суверенных и корпоративных облигаций. При этом наиболее сильный рост ставок отмечается в наиболее длинных бумагах, давление на которые оказывают и активные заимствования Минфина. В зависимости от аппетита к риску у инвестора стоит учитывать неопределенность в преддверии предстоящих заседаний либо выбирать бумаги и держать их до погашения, тем более что ставки на рынке вдоль всей кривой превышают ставки по вкладам.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ

Доходности ищут предел

На минувшей неделе доходность самого долгосрочного выпуска ОФЗ (с погашением в мае 2041 года) приблизилась к отметке 11% годовых — в пятницу она составила 10,98% годовых. Такого уровня показатель достигал в сентябре и апреле минувшего года. С начала недели он вырос на 8 базисных пунктов (б. п.), а с начала месяца — на 15 б. п. При этом рост идет практически непрерывно с начала года.

По оценкам главного аналитика долговых рынков БК «Регион» Александра Ермака, самые долгосрочные облигации показали рост доходности в среднем на 58 б. п. (при максимальном росте на 80 б. п. по самому длинному выпуску). В среднем с начала года доходность ОФЗ-ПД выросла на 41 б. п., при этом на самом коротком отрезке кривой (до полутора лет) рост ставок составил в среднем 45 б. п., по выпускам со сроком обращения от 2 до 7 лет повышение составило в среднем порядка 25 б. п.

Основной причиной общего повышения ставок на рынке стало ужесточение риторики Банка России.

«На своих опорных заседаниях в феврале и апреле ЦБ сначала повысил траекторию ключевой ставки до конца текущего года, а затем ее уточнил, но при этом для достижения верхней границы уточненного диапазона повышение ключевой на ближайших заседаниях может суммарно составить два процентных пункта», — отмечает господин Ермак.

Более сильное повышение долгосрочных ОФЗ связано с активным размещением таких бумаг Минфином. За неполные шесть месяцев министерство привлекло на открытом рынке свыше 1,5 трлн руб., из которых почти 0,9 трлн пришлось на долгосрочные ОФЗ-ПД. При этом эмитент вынужден для повышения привлекательности новых выпусков облигаций предоставлять инвесторам премию по доходности, которая, по оценке господина Ермака, была снижена с 6–10 б. п. в начале года до 3–4 в последние месяцы, но может и вновь подрасти до 5–7 б. п.

С оглядкой на регулятора

Дальнейшее движение ставок на рынке ОФЗ, очевидно, будет зависеть от агрессивности действий Банка России по повышению ключевой ставки и риторики последующих заявлений. Но уже сейчас, как отмечает старший вице-президент офиса рыночных исследований и стратегии Росбанка Юрий Тулинов, длинные гособлигации предлагают премию более 300 б. п. к ключевой ставке, поэтому значимой реакции в длинных бумагах он не ждет.

В случае ограниченного повышения ставки в пределах 50–100 б. п. от текущих уровней и более спокойной риторики регулятора не исключено снижение ставок к концу года.

В таких условиях, как считает господин Ермак, ставки могут снизиться к концу года до 10,5–10,75% годовых.

Несмотря на то что повышение ключевой ставки в значительной степени учтено рынком в ценах средне- и долгосрочных ОФЗ, амплитуда и скорость возможного ужесточения монетарной политики регулятора остаются неизвестными переменными, отмечает портфельный управляющий УК «Система Капитал» Павел Митрофанов. «Из-за фактора неопределенности изменения будущей инфляции и степени жесткости сигнала ЦБ РФ на июльском заседании тактически мы осторожно относимся к вложениям в длинные госбумаги»,— отмечает он.

Игра с риском

В случае частных инвесторов выбор бумаг должен учитывать аппетит к риску и горизонт инвестирования. При краткосрочных инвестициях (полгода—год) стоит действовать с оглядкой и отдавать предпочтение бумагам до двух лет, пусть и менее доходным. Такие бумаги обычно менее подвержены колебаниям при изменении ключевой ставки.

По мнению портфельного управляющего УК «Тринфико» Юрия Гроссмана, диверсифицированный по эмитентам и отраслям портфель из корпоративных облигаций первого-второго эшелонов позволит получить премию до 1 п. п. к доходности ОФЗ с умеренным кредитным риском.

Однако стоит помнить, что корпоративные облигации, как правило, менее ликвидны, а значит, спреды при продаже могут быть расширенными.

На среднесрочном горизонте (от года до трех лет) можно получить аналогичную предыдущему варианту доходность к погашению, увеличив при этом его кредитное качество благодаря покупке более длинных ОФЗ вместо коротких корпоративных бумаг, отмечает господин Гроссман.

Либо при схожем кредитном качестве можно получать большую доходность за счет «удлинения» дюрации портфеля из корпоративных эмитентов. Доходности таких бумаг умеренно реагируют на возможные изменения ключевой ставки. Наиболее сильно она будет влиять на долгосрочные бумаги, а потому облигации такой срочности стоит брать в случае готовности держать такие бумаги много лет, в идеале — до погашения.

«Кредитный риск с увеличением срока инвестирования также возрастает, поэтому безопаснее в данном сценарии отдавать предпочтение государственным бумагам»,— предупреждает Юрий Гроссман. По его словам, вне зависимости от срока инвестирования, составление портфеля из бумаг с аналогичным сроком до погашения позволит инвестору с минимальным рыночным риском зафиксировать для себя текущую доходность соответствующей части кривой.

Виталий Гайдаев