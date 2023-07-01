В Бразилии суд запретил экс-президенту Болсонару участвовать в выборах до 2030 года

Высший избирательный суд Бразилии лишил бывшего президента страны Жаира Болсонару права избираться до 2030 года. Судебная инстанция пришла к выводу, что в ходе своего президентского срока господин Болсонару допускал «злоупотребления властью».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Ueslei Marcelino / Reuters Фото: Ueslei Marcelino / Reuters

Как сообщает NBC News, если решение суда устоит в апелляционной инстанции, то бывший бразильский президент не сможет поучаствовать в муниципальных выборах в 2024–2028 годах. Кроме того, Жаир Болсонару также не будет допущен до участия в президентских, губернаторских и парламентских выборах 2026 года.

Поводом для лишения Жаира Болсонару права быть избранным, согласно решению суда, стали «практика злоупотребления политической властью и неправомерное использование средств массовой информации на выборах 2022 года».

«Это решение лишает Жаира Болсонару шансов снова стать президентом, и он это знает»,— рассказал профессор политологии Университета Инспер в Сан-Паулу Карлос Мело.

Жаир Болсонару занимал пост президента Бразилии в 2019–2023 годах. Должность главы государства он покинул 1 января текущего года. За несколько дней до окончания своего президентского срока он улетел в США. В Бразилии в это время вступил в должность новый президент — Луис Инасиу Лула да Силва. 8 января сторонники бывшего лидера, несогласные с итогами выборов, вышли на протесты, в ходе которых штурмовали здания органов госвласти в столице Бразилии. Агентство Bloomberg сообщало, что администрация действующего президента страны Лулы да Силвы хочет, чтобы господин Болсонару предстал перед судом. Прокуратура страны подозревает экс-президента в подстрекательстве к беспорядкам. 30 марта нынешнего года господин Жаир Болсонару вернулся в Бразилию из Соединенных Штатов.

Александр Кислов