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Коммерсантъ FM
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С начала 2023 года при российско-украинских обменах пленными были возвращены 153 военнослужащих из ЛНР

В ходе обменов военнопленными между Россией и Украиной в 2023 году были возвращены 153 военнослужащих 2-го армейского корпуса Луганской народной республики (ЛНР). Об этом сообщила уполномоченный по правам человека в республике Виктория Сердюкова.

Как уточнила госпожа Сердюкова ТАСС, в настоящее время более десяти военных из ЛНР, переданных Украиной в результате обмена, находятся на лечении в других субъектах России.

11 июня Минобороны России сообщило, что в результате переговоров были возвращены 94 военнослужащих. Глава офиса президента Украины Андрей Ермак сообщил, что в результате обмена в страну вернулись 95 украинских военных. Виктория Сердюкова уточнила, что среди 94 российских военнослужащих четыре — из ЛНР. По ее словам, также в республике содержится тысяча военнослужащих Украины.

О том, что происходит после ввода войск России на Украину,— в онлайн-трансляции «Ъ».

Милена Костерева

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