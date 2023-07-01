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Коммерсантъ FM
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Зеленский ввел санкции против почти 300 российских предприятий и грузинской авиакомпании Georgian Airways

Президент Украины Владимир Зеленский ввел санкции сроком на десять лет в отношении 291 юридического лица из России, а также более чем 190 физлиц. Под ограничения также попала грузинская авиакомпания Georgian Airways, возобновившая авиасообщение с Россией.

Согласно указу, опубликованному на сайте президента Украины, в санкционный список включены «Казанский Завод Электроприбор», который специализируется на изготовлении авиационного спецназначения, «Научно-производственное предприятие "Салют"», производящее изделия в области корабельной радиолокации, «Ракетно-космическая корпорация "Энергия" имени С.П.Королева», «УралКомЭнерго». Санкции также коснулись российских предприятий по ремонту военно-технического имущества.

Кроме того, Владимир Зеленский ввел санкции против грузинской авиакомпании Georgian Airways и ее руководства. С 20 мая Georgian Airways запустила прямые рейсы из России в Грузию, после того как российский президент Владимир Путин отменил запрет на полеты и визовый режим для грузинских граждан. В список юридических лиц, помимо российских, также включены компании Белоруссии, Грузии и Казахстана.

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