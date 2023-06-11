Зеленский подписал указ о введении санкций против главы Конституционного суда России Зорькина

Совет национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины ввел санкции против 178 граждан России. Среди них — глава Конституционного суда (КС) России Валерий Зорькин и все 10 судей КС. Указ о введении санкций подписал президент Украины Владимир Зеленский, документ опубликован на его сайте.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Валерий Зорькин

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ Валерий Зорькин

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ

Ограничения вводятся на срок пять лет. Санкции подразумевают блокировку активов на Украине, остановку исполнения финансовых и экономических обязательств, запрет на передачу технологий и прав на объекты интеллектуальной собственности и другие ограничения.

После начала военной операции России украинское правительство вводит санкции против российских чиновников, а также крупных компаний и их представителей. В последний раз Украина ввела санкции против россиян 27 мая. Тогда под ограничения попали 51 физлица и 220 организаций, преимущественно связанных с транспортной, коммуникационной и промышленной отраслями России и Белоруссии.

Что происходит на 473-й день после ввода российских войск на Украину — в онлайн-трансляции «Ъ».

Олеся Павленко