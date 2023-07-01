Аргентина использовала юань для выплат по долгу МВФ из-за проблем с долларом

Аргентина использовала юани и специальные права заимствования для выплат по долгу Международному валютному фонду (МВФ) из-за проблем международными резервами, в том числе долларом. Об этом сообщила аргентинская газета La Nacin.

Размер платежа составил $2,7 млрд. Его провели 29 июня. МВФ подтвердил получение платежа 30 июня, пишет газета.

Как пишет La Nacin, на следующей неделе делегация Аргентины отправится в США, чтобы продолжить переговоры по выплатам МФВ.

В последние несколько лет в Аргентине наблюдается экономический кризис. Объем долларовых резервов в стране находится на критически низком уровне из-за резкого падения экспорта сельскохозяйственной продукции из-за засухи и неурожая, писал Reuters.

В 2018 году МВФ одобрил кредит Аргентине в размере $50 млрд, чтобы помочь сократить дефицит бюджета в стране на фоне инфляции. В том же году размер кредита увеличили до %56,3 млрд, но в итоге страна получила только $44 млрд. В марте 2022 года парламент Аргентины одобрил соглашение с МВФ по реструктуризации долга на почти $45 млрд.

Олеся Павленко