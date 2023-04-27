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Коммерсантъ FM
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Аргентина будет оплачивать импорт из КНР в юанях

Аргентина перейдет с долларов на юани в оплате импорта из Китая. Переход на юани состоится в мае. Аргентина оплатит в китайской валюте поставки из КНР на $1,04 млрд, сообщила пресс-служба аргентинского правительства.

Уточняется, что в дальнейшем Аргентина будет оплачивать около $790 млн ежемесячного импорта из Китая в юанях. Министр экономики Аргентины Серхио Масса заявил, что это решение направлено на то, чтобы облегчить последствия оттока американской валюты.

Как отмечает Reuters, объем долларовых резервов в Аргентине находится на критически низком уровне из-за резкого падения экспорта сельскохозяйственной продукции из-за засухи и неурожая.

В ноябре 2022 года Аргентина заключила с Китаем соглашение о валютном свопе на $5 млрд. По словам президента страны Альберто Фернандеса, эта мера направлена на укрепление местной валюты песо.

Эрдни Кагалтынов

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