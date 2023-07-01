В Пулково произошло задымление двигателя самолета, никто не пострадал

Прокуратура и аэропорт Пулково подтвердили задымление в самолете авиакомпании Emirates, который должен был вылететь в Дубай. По данным СМИ, задымление произошло в двигателе. На борту были 228 пассажиров и 15 членов экипажа, никто не пострадал.

По данным 78.ru, экипаж перед взлетом Boeing 777, в 23:04, подал сигнал Mayday из-за загоревшегося двигателя. Источник «Интерфакса» рассказал, что при первичном запуске двигателя «в силовой установке произошел пожар». Как пишет ТАСС со ссылкой на источники в экстренных службах, произошло «задымление двигателя без возгорания». Аналогичную версию приводит «РИА Новости».

Северо-Западная транспортная прокуратура сообщила в Telegram, что «задымление произошло 30 июня около 23:15». «Пассажиры рейса направлены в зал ожидания аэропорта. Пострадавших нет»,— говорится в сообщении ведомства.

Компания «Воздушные ворота Северной столицы», которая управляет аэропортом, сообщила, что самолет был отбуксирован на место стоянки. Отмечается, что угрозы жизни и здоровью пассажиров нет. Они высажены в терминал. «Аэропорт и авиакомпания предпринимают все меры для сокращения времени задержки»,— сообщила компания «РИА Новости».

Леонид Уварчев