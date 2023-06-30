Петербургские СМИ сообщают о загоревшемся в Пулково самолете

В аэропорту Пулково произошел пожар на самолете Boeing 777, который должен был лететь в ОАЭ, пишут петербургские издания «Фонтанка» и 78.ru. По данным СМИ, пассажиров эвакуировали.

Пожарные тушат возгорание. По Пулковскому шоссе едут дополнительные расчеты экстренных служб. Из-за произошедшего задерживаются другие рейсы. Прибывающие самолеты остаются в воздухе, пишет «Фонтанка».

По данным 78.ru, Boeing 777 принадлежит компании Emirates, он направлялся в Дубай. Перед взлетом, в 23:04, экипаж подал сигнал Mayday из-за загоревшегося двигателя.

Леонид Уварчев