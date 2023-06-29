Евросоюз не ожидал такой повестки

Мятеж ЧВК «Вагнер» продолжает формировать повестку различных встреч союзников Украины. На этот раз пересмотреть приоритетность тем для обсуждения пришлось лидерам стран ЕС, которые сперва собирались 29–30 июня уделить особое внимание перспективам евроинтеграции Украины, Молдавии и Грузии, но были вынуждены сфокусироваться на России. К ним присоединился и генсек НАТО Йенс Столтенберг, что автоматически усилило «военную» составляющую саммита. В итоге дискуссия получилась оживленной и изобиловала новыми идеями в контексте российско-украинского конфликта.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Генсек НАТО Йенс Столтенберг (слева) и президент Евросовета Шарль Мишель

Фото: Johanna Geron, Reuters Генсек НАТО Йенс Столтенберг (слева) и президент Евросовета Шарль Мишель

Фото: Johanna Geron, Reuters

Российско-украинский конфликт давно стал главной темой для обсуждения на любой площадке, где собираются союзники Киева. Саммит ЕС 29–30 июня не должен был стать исключением — и не стал им. Однако вместо заранее запланированных вопросов (вроде дальнейшей «финансовой и военной поддержки» Киева, а также перспектив членства в союзе Украины, Молдавии и Грузии) основное внимание в итоге пришлось вновь уделить России. Центральной темой переговоров стал мятеж ЧВК «Вагнер», произошедший в РФ 23–24 июня.

Главы государств и правительств стран Евросоюза, по признанию канцлера Германии Олафа Шольца, то и дело принимались рассуждать о субботних событиях. Немецкий политик (как и другие западные лидеры) подчеркнул: мятеж основателя ЧВК «Вагнер» Евгения Пригожина — внутреннее дело РФ, но от этого не менее тревожное для ЕС и всего мира. «Это также угрожает стабильности России. Мы следили за этим и обсуждали друг с другом результаты. Но всегда было ясно, что мы можем только наблюдать за этим. То, что происходит в России, не имеет отношения к другим странам»,— заявил канцлер.

Впрочем, учитывая, что мятеж перекроил повестку встречи глав МИДов стран ЕС 26 июня в Люксембурге (см. “Ъ” от 27 июня), было бы странно, если бы та же участь не постигла и встречу лидеров. Председатель Евросовета Шарль Мишель в этой связи заявил: «Война России на Украине продолжается. Наше непоколебимое единство контрастирует с разобщенностью в России, продемонстрированной событиями минувших выходных». В таких обстоятельствах европейский чиновник предложил подтвердить «приверженность поддержке Украины столько, сколько потребуется, в том числе посредством устойчивой финансовой и военной помощи». На основе такого видения ситуации — союзники едины, а Россия разобщена — лидерам ЕС и предложили выстраивать дискуссию.

Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен оказалась более прямолинейна в формулировках. По ее словам, речь в Брюсселе пошла о «поддержке Украины на фоне мятежа, который показал глубокие трещины» в системе, выстроенной президентом РФ Владимиром Путиным.

При этом события в РФ все-таки не столько радовали, сколько пугали европейцев. Генсек НАТО Йенс Столтенберг, хотя и согласился с тем, что «в российской системе есть трещины», призвал задуматься и о рисках. «Это внутренние дела России, и пока рано подводить какие-то итоги. В частности, еще неизвестно, сколько вагнеровцев окажутся в Белоруссии или где-то еще»,— сказал господин Столтенберг.

Госпожа фон дер Ляйен его услышала и предупредила коллег, что за мятежом ЧВК «Вагнер» в России могут последовать «афтершоки», поэтому следует быть начеку.

Но точнее всех общие опасения выразил глава европейской дипломатии Жозеп Боррель. «Очевидно, что Путин выходит из этого кризиса ослабевшим… Поэтому нам надо хорошо понимать последствия… Несомненно, нестабильная Россия — это большой риск»,— сказал господин Боррель.

Еще в понедельник он пообещал подумать над общей стратегией Евросоюза в случае повторения таких событий в РФ, однако пока никаких решений не выработано.

«Единственный ответ, который мы можем дать на все происходящее в России,— это продолжать поддерживать Украину»,— заверил также Жозеп Боррель и сразу же предложил новую идею. По его мнению, для большей эффективности можно переформатировать Европейский фонд мира, из которого в том числе сейчас финансируются поставки для украинских вооруженных сил. «Военная помощь должна быть долгосрочной. Не просто следующий пакет помощи на €500 млн (предоставить.— “Ъ”) или поставить оружие… Во время войны и после войны мы должны сделать Украину способной защищаться. Поэтому Европейский фонд мира, возможно, должен стать Оборонным фондом Украины»,— подчеркнул господин Боррель, добавив, что страны ЕС удвоят помощь Киеву на фоне мятежа.

Как смотрят на такое предложение союзники (включая, например, Венгрию, и без того периодически блокирующую отчисления Украине), пока неизвестно. Но в Москве идея господина Борреля трансформировать фонд нашла живой отклик. «Он уже давно стал Европейским фондом войны»,— моментально отреагировала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. Подход Запада к недавним российским событиям Москва и вовсе считает ошибочным.

По словам пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова, данные Кремля «показывают абсолютно преобладающую поддержку спецоперации, доминирующую абсолютно поддержку президента» обществом.

Между тем куда более неочевидным для саммита ЕС оказалось решение лидеров обсудить «будущие обязательства в области безопасности», которые они предложат Украине. По информации британской газеты Financial Times, во-первых, Франция, Германия, Великобритания и США могут предоставить Украине гарантии безопасности в виде обязательств долгосрочного финансирования, военных поставок, обучения солдат и передачи разведданных. Во-вторых, Евросоюз задумал принять разработанную Францией декларацию, которая пошлет Москве и Киеву «очень четкий политический сигнал»: члены ЕС «готовы вместе с партнерами внести свой вклад в будущие обязательства в области безопасности перед Украиной, что поможет ей защититься в долгосрочной перспективе».

Подобные дискуссии логичнее выглядели бы на предстоящем 11–12 июля в Вильнюсе саммите НАТО, однако медленное контрнаступление ВСУ и мятеж Евгения Пригожина вынудили лидеров ЕС, многие из которых по совместительству еще и лидеры стран—членов НАТО, взяться за тему уже 29–30 июня. Британская газета отмечает: с одной стороны, подобные обязательства серьезно уступают принципу коллективной обороны, который бы обеспечил Украине вступление в Североатлантический альянс, с другой — это могло бы стать временным решением и придать Киеву уверенности в неизменной поддержке Запада. Правда, некоторые члены ЕС — Ирландия, Мальта и Австрия — уже отнеслись к предложению с подозрением, беспокоясь, что подпись под документом подорвет декларируемую ими позицию нейтралитета.

В любом случае на согласование всех вопросов у союзников будет еще второй день саммита. Если же и по его итогам не возникнет полного согласия, то к встрече лидеров стран НАТО партнерам Украины в любом случае придется что-то придумать.

Алексей Забродин