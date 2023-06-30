В Белом доме не комментируют желание Польши принять у себя американское ядерное оружие

В американском Белом доме не комментируют заявление премьер-министра Польши Матеуша Моравецкого, который сообщил, что Варшава хочет разместить на своей территории ядерное оружие США. Этот шаг польские власти намерены предпринять в ответ на размещение российского ядерного оружия в Белоруссии.

«У меня нет ничего, мне совершенно нечего сказать вам о каких бы то ни было разговорах такого рода. Мы ничего не говорим публично о развертывании ядерных систем, так что начинать это делать с сегодняшнего дня я не буду»,— на регулярном онлайн-брифинге для журналистов координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности (СНБ) Белого дома Джон Кирби.

Сегодня, 30 июня, польский премьер Матеуш Моравецкий обратился к НАТО с просьбой разместить на территории страны американское ядерное оружие.

Программа НАТО по ядерному обмену предполагает, что ядерные боеголовки предоставляются государствам-членам, не имеющим собственного ядерного оружия. Программа является частью политики альянса по ядерному сдерживанию. С ноября 2019 года в рамках обмена ядерное оружие США находится на территории Бельгии, Германии, Италии, Нидерландов и Турции.

Александр Кислов