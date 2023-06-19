Нехватка комплектующих объединяет

Российским автопроизводителям предложили совместно выпускать недостающие автокомпоненты. Они могли бы создать инвестиционный консорциум, чтобы производить отсутствующие в стране комплектующие, заявил гендиректор группы «Соллерс» Николай Соболев. По его словам, отечественный авторынок сжался, что снизило потенциал для локализации технологий. А объединение усилий позволило бы вместе вкладываться в необходимые объемы компонентов, заключил топ-менеджер.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Дмитрий Лебедев, Коммерсантъ Фото: Дмитрий Лебедев, Коммерсантъ

В частности, речь идет о технологиях в области активной и пассивной безопасности, а также электронных системах управления. Но насколько реально объединить усилия отечественных автопроизводителей? И какие именно компоненты они могут создавать? Аналитик в области автопрома Владимир Беспалов считает, что организовать консорциум в целом можно, однако реализовать эту инициативу без государственной поддержки будет сложно:

«Если мы говорим об автомобилях с двигателем внутреннего сгорания, можно думать о локализации коробок передач, каких-то решениях для двигателей и так далее. Если об электромобилях, это прежде всего батареи, двигатели, софт, который будет нужен. На самом деле спектр гораздо шире: это и подушки безопасности, и системы ABS — то, о чем много говорилось в последнее время, и то, чего не хватает.

Здесь нужна государственная поддержка. И в этом смысле направить ее на создание таких компетенций внутри страны будет правильнее, нежели, как часто было в прежние годы, размазывать на поддержку спроса или незначительные шаги в части локализации. Они не решали ключевую проблему компетенций для производства полноценного автомобиля внутри страны даже при самых негативных внешних сценариях».

Глава Минпромторга Денис Мантуров в конце декабря заявлял, что Россия до 2025 года рассчитывает утроить производство автокомпонентов и вдвое увеличить суммарный выпуск всех видов автомобилей. По словам министра, это позволит к 2030-му нарастить долю отечественных машин на внутреннем рынке с 40% до 80%. Производители в одиночку вряд ли решат проблему с комплектующими, и создание инвестиционного консорциума в целом могло бы помочь им, но есть нюансы, говорит руководитель проекта «Автомаркетолог» Олег Мосеев:

«Отдельно каждому производителю заниматься инвестированием в производство автокомпонентов нет никакого смысла, поскольку объемы отдельно взятого производителя не позволяют экономически эффективно развивать это производство. Теоретически все выглядит здраво. Если объединить, например, "Соллерс", АвтоВАЗ, "Москвич" и ГАЗ, получается более или менее значимый объем в среднесрочной перспективе.

Насколько производители способны между собой договориться, вопрос. Это не сотни миллионов рублей, а миллиарды. Возможно уменьшение этой суммы, если привлечь какого-то партнера, того же китайского, но для этого ему придется предложить лакомые преференции, чтобы он понимал, что через три года ему не скажут: теперь у нас свободный рынок — работай как хочешь».

Российские автопроизводители совместными усилиями вполне могут справиться с нехваткой комплектующих и локализовать производство необходимых деталей, однако на это потребуется немало времени. Так считает главный редактор журнала «Движок» Роман Зубко:

«По большому счету все возможно, вопрос в том, что для производства каких-то сложных деталей требуются довольно специфические компетенции, немалые затраты и просто время на разработку и их создание.

Даже если эта идея заработает, туда вложат огромное количество государственных и частных инвестиций, первые проекты деталей — даже не готовые комплектующие — мы увидим в лучшем случае через несколько лет. Это работа, которая не осуществляется по щелчку пальцев. Еще вот что не очень понятно: если все это начнет производить некий консорциум, то будут ли это некие унифицированные компоненты для каких-то универсальных платформ, или они будут выпускаться для широкого спектра моделей».

При этом “Ъ” в конце мая писал, что российские автопроизводители могут лишиться льгот из-за новой системы расчета баллов. По данным газеты, Минпромторг намерен пересмотреть схему, по которой оценивается уровень локализации. В ведомстве предлагают существенно снизить количество баллов за сварку, окраску и штамповку — российские заводы выполняют такие технологические операции для иностранных брендов. Свободные очки станут начислять за локализацию других операций и компонентов, которые в России сейчас не производятся.

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Владимир Расулов