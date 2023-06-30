Нидерланды расширили ограничения на экспорт в Китай оборудования для производства полупроводников

С 1 сентября 2023 года в Нидерландах вступят в силу новые меры контроля экспорта в отношении оборудования для производства полупроводников. Об этом объявило сегодня правительство Нидерландов. Как пояснила министр внешней торговли и сотрудничества в целях развития Нидерландов Элизабет Схрейнемахер, это было сделано «в интересах национальной безопасности», поскольку подобное оборудование может использоваться военными структурами других стран.

В принятом документе не указываются конкретные страны, а также компании, однако учитывая предыдущие заявления и планы руководства страны, в первую очередь эти ограничения рассчитаны на Китай. С 1 сентября нидерландским компаниям, производящим высокотехнологичное оборудование для производства полупроводников, необходимо будет получать лицензию на экспорт.

В частности, ограничения коснутся одного из мировых лидеров на рынке фотолитографических машин, используемых для производства полупроводников, нидерландской компании ASML. Сейчас ASML является самой дорогой европейской высокотехнологической компанией с рыночной капитализацией €266 млрд.

Посольство Китая в Нидерландах уже отреагировало на решение об ограничениях, назвав его «злоупотреблением мерами контроля экспорта», которое нарушает правила торговли. Акции ASML на бирже в Амстердаме после новости о решении правительства упали на 1,5%.

Алена Миклашевская