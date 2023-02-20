Транспортная дань

В Ярославле начался процесс над бывшим сотрудником Ространснадзора Алексеем Кирьяновым, обвиняемым в получении взяток от руководителей транспортных предприятий города. По версии следствия, взятки на регулярной основе ему начали давать после так называемой транспортной реформы, инициированной мэрией города с лета 2021 года. Значительную роль в коррупционных схемах сыграли два руководителя принадлежащего мэрии АО «ПАТП-1». Подсудимый уверяет, что взятки он брал, но никакой помощи взяткодателям не оказывал.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Андрей Иванов / Коммерсантъ Фото: Андрей Иванов / Коммерсантъ

16 февраля Ярославский районный суд начал рассмотрение уголовного дела 37-летнего бывшего заместителя главного государственного инспектора госавтодорнадзора Восточного межрегионального управления государственного автодорожного надзора (МУГАДН) Ространснадзора Алексея Кирьянова. Он обвиняется в трех эпизодах получения взяток на общую сумму 600 тыс. руб. Ространснадзор наряду с ГИБДД является ведомством, которое осуществляет проверки пассажирских перевозок и транспортных компаний, работающих на рынке. Алексей Кирьянов с января 2021 года выполнял этот контроль на территории Ярославской и Костромской областей.

Одним из взяткодателей, по версии обвинения, стал бывший директор АО «ПАТП-1» города Ярославля Алексей Власенко, который с 18 декабря 2018-го по 31 июля 2020 года возглавлял предприятие, а затем продолжал «оказывать влияние» на его работу. Это акционерное общество находится в собственности мэрии города. Как считает следствие, в мае 2021 года у бывшего директора «ПАТП-1» Алексея Власенко созрел преступный умысел на дачу взятки высокопоставленному служащему Ространснадзора Алексею Кирьянову. Как рассказал на суде государственный обвинитель Овсеп Ханджян, взятка предназначалось «за общее покровительство, занижение количества проводимых проверок, снижение числа нарушений при проверках, непривлечение к административной ответственности, минимизацию наказания при привлечении к административной ответственности». По версии обвинения в первый раз Алексей Кирьянов получил взятку в своем служебном кабинете на улице Лисицына.

Бывший директор «ПАТП-1» передал сотруднику Ространснадзора 25 тыс. руб. за «покровительство» муниципальному автотранспортному предприятию.

В сентябре 2021 года взятка в 25 тыс. была вручена уже в служебном кабинете директора «ПАТП-1», которым на тот момент был Сергей Завьялов (в уголовном деле о взятках он проходит свидетелем).

Служебный кабинет директора муниципального акционерного общества стал местом передачи взяток и от частных перевозчиков Ярославля.

По второму эпизоду уголовного дела взяткодателем выступает индивидуальный предприниматель Александр Баранов, который, по версии следствия, действовал как в интересах своего ИП, так и ООО «Транском-Авто». Следствие называет господина Баранова «фактическим руководителем» транспортной компании, которая с 14 июля 2021 года заключила муниципальные контракты на 22 автобусных маршрута в Ярославле.

Именно к июлю 2021-го относится и первое получение господином Кирьяновым взятки за покровительство «Транском-авто» и ИП Баранов. Как считает следствие, изначально Александр Баранов принес деньги заместителю директора АО «ПАТП-1» по развитию Антону Ильину, а уже тот в ресторане передал их инспектору Ространснадзора Алексею Кирьянову за общее покровительство компании, непроведение проверок, минимизацию штрафов.

Посредником по взяткам господина Баранова выступал не только Антон Ильин, но и уже упоминавшийся экс-директор АО «ПАТП-1» Алексей Власенко. Так в сентябре 2021 года в кабинете директора АО он передал Кирьянову 25 тысяч «от Баранова». В следующем месяце посредником в передаче той же суммы, по версии следствия, снова выступил господин Ильин.

Потом Александр Баранов передает взятки уже лично, всего с июля 2021-го по май 2022-го контролер Ространснадзора получил от предпринимателя 275 тыс. руб.

Третий эпизод взяток связан с еще одним ярославским перевозчиком ООО «Гирфтранс» и его директором Хасьятуллой Гирфановым. Данный перевозчик после 14 июля 2021 года стал работать на 15 автобусных маршрутах в Ярославле. Первый эпизод с дачей взяток Алексею Кирьянову за «покровительство» «Гирфтрансу» также связан с июлем 2021 года. 25 тысяч рублей взятки были переданы через посредника, уже известного следствию заместителя директора «ПАТП-1» Антона Ильина. Второй «транш» от господина Гирфанова передавал уже Алексей Власенко. Место и время было то же — кабинет директора «ПАТП-1». Как следует из обвинительного заключения, именно Хасьятулла Гирфанов первым пришел в ФСБ.

«10 декабря 2021 года Гирфанов обратился с заявлением в УФСБ по Ярославской области, в котором сообщил о передаче им денег в качестве взятки, а также дал добровольное согласие на участие в оперативно-разыскном мероприятии "Оперативный эксперимент" в отношении Кирьянова»,— рассказывает государственный обвинитель Овсеп Ханджян.

Уже работая вместе с ФСБ, директор «Гирфтранса» еще 4 раза передал Алексею Кирьянову взятки через вышеупомянутого Александра Баранова. Общая сумма переданных денег составила те же 275 тысяч рублей. Таким образом, всего по трем доказанным эпизодам взяток заместитель начальника Восточного МУГАДН получил от ярославских перевозчиков 600 тыс. руб.

Господин Кирьянов был задержан сотрудниками ФСБ 11 мая 2022 года в кафе в селе Туношна в момент получения денег от Александра Баранова. Из Ространснадзора Алексей Кирьянов был уволен. Свою вину в получении взяток он признает. Правда, с оговоркой, что покровительство перевозчикам он оказывал только на словах.

«Безусловно, мы признаем свою вину. Но хочу сразу отметить, что денежные средства брались, но никаких действий он не совершал. Плановые проверки все проводились, согласно регламенту, который действовал в данном управлении. Права пассажиров не были нарушены. В обвинительном заключении было высказано, что укрывались какие-то недочеты, это неправда. Нарушения не скрывались, поблажек не было. И никто из трех перевозчиков к нему не обращался ни по одному вопросу. В процессе предварительного следствия мы неоднократно говорили, что если бы было обращение о сокрытии определенных действий, если бы это повлекло проблемы с безопасностью, жизни и здоровью пассажиров, никогда Кирьянов Алексей Викторович не пошел бы на такие действия»,— сказала «Ъ-Ярославль» адвокат Алексея Кирьянова Ольга Солодовникова.

Как сообщил «Ъ-Ярославль» источник в правоохранительных органах, в отношении бывшего заместителя директора по развитию «ПАТП-1» Антона Ильина возбуждено уголовное дело по статье «Посредничество во взяточничестве». В отношении предпринимателя Александра Баранова расследуется уголовное дело о даче взятки и посредничестве во взяточничестве, уголовные дела по даче взяток возбуждены в отношении Алексея Власенко и Хасьятуллы Гирфанова.

Сам подсудимый Алексей Кирьянов в разговоре с корреспондентом «Ъ-Ярославль» подтвердил, что деньги в виде взяток он брал. Но и к перевозчикам, которые их давали, претензий у контролирующего органа якобы не было: «И на очных ставках это звучало. Это перевозчики, которые, в принципе, соблюдают законодательство».

Андрей Иванов