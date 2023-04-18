«Уральские локомотивы» поставят РЖД 22 скоростных электропоезда

Завод «Уральские локомотивы» поставит РЖД 22 новых отечественных скоростных электропоезда, соответствующий контракт подписан между РЖД и компанией «Синара транспортные машины», сообщили в пресс-службе холдинга «Синара». Поставки начнутся с ноября 2023 года.

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По данным пресс-службы, ключевым преимуществом электропоезда версии ЭС104 станет российское тяговое оборудование, способное обеспечить быстрый разгон локомотива до 160 км/ч. ЭС104 станет базовой платформой для линейки отечественных электропоездов.

«Перед нами стояла задача — разработать новую модель скоростного электропоезда, состоящего из комплектующих российского производства. Нам удалось выполнить эту задачу, спроектировать и изготовить поезд за один год, улучшив технические характеристики и условия комфорта для пассажиров. Сейчас сборка головного образца находится на финальной стадии, испытания начнутся уже через месяц»,— заявил генеральный директор завода «Уральские локомотивы» Олег Спаи.

Основными видами деятельности компании «Уральские локомотивы» являются проектирование, производство, продажа и техническое обслуживание тягового и моторвагонного подвижного состава нового поколения.

Напомним, группа компаний «Синара» из Екатеринбурга может стать концессионером высокоскоростной магистрали Москва — Санкт-Петербург вместо «Уральских локомотивов».

Полина Хабарова

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