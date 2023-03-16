Группа «Синара» за год увеличила чистую прибыль в 2,3 раза

По итогу 2022 года чистая прибыль группы «Синара» составила 9,65 млрд руб., что в 2,3 раза или на 132% больше, чем было в 2021 году (4,15 млрд руб.). Информация об этом размещена на госресурсе бухгалтерской отчетности. Выручка компании же выросла почти в три раза – 2,85 млрд руб. до 8,36 млрд руб.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

В 7,4 раза выросли доходы компании от участия в других организациях – в 2021 году 1,3 млрд руб., а в 2022-м – 10,9 млрд руб. Себестоимость продаж группы «Синара» выросла с 1,65 млрд руб. до 3,49 млрд руб.

Группа «Синара» объединяет предприятия различных отраслей. Среди основных активов Группы значатся холдинг «Синара-Транспортные машины», «Уральские локомотивы» (СП Группы и концерна Сименс), СКБ-банк, «Синара-Девелопмент».

Ранее группу контролировал миллиардер Дмитрий Пумпянский, однако в 2022 году ему пришлось выйти из числа бенефициаров и совета директоров компаний из-за введенных против него санкций. Сейчас бизнесмен находится под ограничениями Евросоюза, Великобритании, США, Японии и Новой Зеландии.

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