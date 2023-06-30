На Урале построили первый полностью российский электропоезд «Ласточка»

Завод «Уральские локомотивы» (входит в «Синара — транспортные машины») впервые построил электропоезд «Ласточка» полностью из российских деталей. Об этом первый замгендиректора по технологической политике предприятия Виталий Брексон сообщил на своей странице Вконтакте.

На данный момент электропоезд готовится для динамических испытаний. «Каждый новый локомотив или поезд, как ребенок .... его ждут, он рождается, затем начинает жить в этом мире постепенно шагая в него. Всем заводчанам и нашим соразработчикам спасибо и успехов на этом пути и других многих надеюсь путях. А пассажирам и эксплуатантам терпения”, — сказал Виталий Брексон (цитата по РИА «Новости»).

«Ласточку» планируется презентовать в этом году в июле на промышленной выставке Иннопром в Екатеринбурге, об этом «Синара — транспортные машины» (СТМ) сообщили РИА «Новости». В компании уточнили, что на выставке посетителям продемонстрируют общий концепт нового состава.

О планах создать отечественный аналог «Ласточки» СТМ сообщали в 2022 году на Иннопроме. Тогда представители компании рассказали, что новый электропоезд станет «еще комфортнее полюбившихся россиянам “Ласточек”». Он будет оснащен USB-разъемами для зарядки гаджетов, новыми системами оповещения, креплениями для самокатов и велосипедов с возможностью подзарядки, а также вагоном-бистро. Модернизированный состав «Ласточки» вмещает 1,4 тыс. человек и рассчитан на перевозки на расстоянии 100-300 км.

СТМ — совместное предприятие Группы «Синара» и немецкого концерна «Сименс», созданное в 2010 году. В мае 2022 года иностранная компания решила свернуть бизнес в России. Группа «Синара» объединяет предприятия различных отраслей. Среди основных активов Группы значатся холдинг «Синара-Транспортные машины», «Уральские локомотивы» (СП Группы и концерна Сименс), СКБ-банк, «Синара-Девелопмент».

Выставка «Иннопром-2023» пройдет с 10 по 13 июля в МВЦ «Екатеринбург-Экспо». Страной партнером станет Республика Беларусь. На выставке планируется представить новые технологии в области автоматизации производственных процессов, транспортного машиностроения, а также рассказать об актуальных технологиях для городов.

Полина Мотызлевская