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Коммерсантъ FM
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Драматург Петрийчук поставлена на профилактический учет в СИЗО

Обвиняемая по уголовному делу об оправдании терроризма драматург Светлана Петрийчук поставлена на профилактический учет как «лицо, склонное к совершению преступлений террористического характера и экстремистской направленности». Об этом сообщил ее муж Юрий Шехватов в Telegram-канале, освещающем уголовное дело. Это решение будет обжаловано.

Светлана Петрийчук

Светлана Петрийчук

Фото: Антон Новодерёжкин, Коммерсантъ

Светлана Петрийчук

Фото: Антон Новодерёжкин, Коммерсантъ

«После вчерашнего судебного заседания Свету вызвали на комиссию, где ознакомили с (соответствующим.— “Ъ”) документом»,— написал господин Шехватов. На практике, пояснил он, это может означать изменение условий содержания на усмотрение администрации, профилактические беседы и особый контроль.

Основанием для постановки обвиняемого на профилактический учет является наличие проверенных сведений о его намерениях совершить правонарушение или негативном влиянии на других лиц, а также медицинские и психологические показания, приводит Юрий Шехватов из правил Минюста.

По делу также проходит театральный режиссер Евгения Беркович. Уголовное дело было возбуждено из-за спектакля «Финист Ясный Сокол». Фигурирующая в деле «деструктологическая экспертиза», по словам адвокатов обвиняемых, нашла в постановке героизацию ИГИЛ (признано террористической организацией и запрещено в России), идеологию радикального феминизма и «борьбу с андроцентричным общественным укладом России». Режиссер и драматург помещены в СИЗО до 4 июля. Обвиняемые свою вину отвергают.

Возбуждению дела в январе 2023 года предшествовала экспертиза Московского государственного лингвистического университета (МГЛУ), рассказала адвокат Светланы Петрийчук Юлия Кузнецова.

Обвиняемых задержали после появления в мае 2023 года в деле еще одной, 125-страничной «комплексной деструктологической экспертизы», пояснила госпожа Кузнецова. Ее авторами выступают директор Центра лингвистической экспертизы МГЛУ Галина Хизреева и заведующий лабораторией деструктологии МГЛУ Роман Силантьев.

Лаборатория деструктологии существует в структуре МГЛУ с 2019 года, все упоминания деструктологии как науки в публичных источниках относятся либо к самой этой лаборатории, либо к ее заведующему господину Силантьеву.

Спектакль «Финист Ясный Сокол» поставлен Евгенией Беркович в 2020 году. В нем рассказывается о российских женщинах, завербованных радикальными исламистами на сайтах знакомств для поездки в Сирию. В основу постановки легла пьеса Светланы Петрийчук, написанная на основе реальных протоколов допросов и приговоров. В 2022 году постановка получила две премии «Золотая маска».

О деле читайте в публикации «Ъ» «Мосгорсуд получил “Золотую маску”».

Мария Федотова

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