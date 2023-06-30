«Лента» не будет выплачивать дивиденды за 2022 год

Акционеры ретейлера «Лента» на годовом общем собрании приняли решение не выплачивать дивиденды по итогам 2022 года. Об этом говорится в сообщении компании о решениях общих собраний акционеров.

«Лента» ни разу не платила дивиденды, хотя намерение начать выплаты у компании было. В конце 2021 года компания допускала начало выплат в 2022 году. Но в июне 2022 года акционеры ритейлера приняли аналогичное решение отказаться от выплаты дивидендов по результатам 2021 года.

«Лента» — один из ведущих российских ритейлеров и крупнейшая в России сеть гипермаркетов. По данным марта 2023 года, компания управляла 259 гипермаркетами, 568 супермаркетами и магазинами «Мини лента». Магазины компании распространены в более чем 200 населенных пунктах России.

Отказ от выплаты дивидендов стал распространенным для различных российских компаний. Ранее множество других компаний отказались от распределения прибыли и выплаты дивидендов, среди них — «Газпром», «Полюс», «Русал», «Норникель», «Интеррос», «Мечел» и другие.

Подробнее — в материале «Ъ» «Дивиденды накрыло санкциями».

Полина Мотызлевская