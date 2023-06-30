Следователи заподозрили воронежские структуры ГК «ПИК-комфорт» в злоупотреблении доверием на 4,3 млн рублей

Прокуратура Воронежа проверила соблюдение законодательства в сфере жилищно-коммунального хозяйства местными управляющими организациями, входящими в ГК «ПИК-комфорт», и направила материалы в следственные органы. В результате «возбуждены уголовные дела» о причинении особо крупного имущественного ущерба путем обмана или злоупотребления доверием (ч.1 ст. 165 УК РФ; п. «б» ч. 2 ст. 165 УК РФ, максимальное наказание – лишение свободы на два года).

По данным надзорного ведомства, в нарушение закона АО «Управляющая компания Советского района», АО «УК Коминтерновского района» и ООО «УК Районная дирекция Единого заказчика ЖКХ Железнодорожного района» в текущем году «систематически не перечисляли» средства воронежцев в ресурсоснабжающую организацию. В результате ПАО «ТНС энерго Воронеж» получила ущерб на общую сумму свыше 4,3 млн руб.

В ГК «ПИК-комфорт» еще не успели прокомментировать «Ъ-Черноземье» причины и ход расследования.

Ранее в государственной жилищной инспекции Воронежской области сообщали, что в 2023 году на УК «ПИК-комфорта» составлено 388 протоколов о нарушениях. Но это в ГЖИ связывали с тем, что у ГК большая доля рынка, в том числе - аварийных домов. В начале года стало известно, что владеющая почти 30 воронежскими управляющими компаниями ГК «ПИК-комфорт» намерена продать свои активы. Их новым владельцем, по данным «Ъ-Черноземье», может стать структура «Альфа-групп».

По данным областной ГЖИ, сегодня в Воронеже под управлением находятся 2326 многоквартирных домов (МКД) площадью 6492 тыс. кв. м. В июне из управления непосредственно ГК «ПИК-Комфорт» выбыли 32 МКД. При этом УК группы произвели погашение части задолженности ресурсоснабжающим организациям. Так ООО «РВК-Воронеж» перечислено в сумме 19,4 млн руб. или 83% от планового значения; филиалу АО «Квадра» – «Воронежская генерация» - 34,2 млн руб. или 68% от плана; ПАО «ТНС энерго Воронеж» - 90,5 млн руб. или 61%. Кроме того, на оплату административных штрафов ГК направила 23,4 млн руб. (остаток задолженности - 3,2 млн руб.).

Владимир Зоркий