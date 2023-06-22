ГЖИ Воронежской области не фиксирует роста документов о смене управляющей компании после заявления об уходе «Пик-комфорта»

В ГЖИ Воронежской области не видят увеличения числа протоколов собраний собственников жилья о смене управляющей компании после заявления об уходе «ПИК-комфорта» из Воронежа. Об этом рассказал руководитель региональной ГЖИ Дмитрий Соломаха в ходе пресс-конференции.

По его словам, переход между УК процесс постоянный, и число заявлений об уходе от «ПИК-комфорта» в сравнении с прошлым годами не выросло.

Всего в этом году на УК «ПИК-комфорта» составлено 388 протоколов о нарушениях. Это господин Соломаха связал с тем, что у ГК большая доля рынка. Кроме того, у нее в управлении много аварийных домов, ее понуждают делать поддерживающие ремонты.

О том, что владеющая почти 30 воронежскими управляющими компаниями ГК «ПИК-комфорт» планирует продать этот бизнес, стало известно в начале года. В июне губернатор Воронежской области Александр Гусев сообщил, что «окончательно» согласовал сделку по переходу жилфонда Воронежа, который находится в управлении группы компании «ПИК-комфорт», к «другому пулу управляющих компаний». По данным «Ъ-Черноземье», новым владельцем УК может стать «Альфа-групп».

Александр Прытков