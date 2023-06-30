Депутат Затулин не исключил, что для победы над Украиной потребуется новая мобилизация

Депутат Госдумы от «Единой России» Константин Затулин считает, что в РФ может потребоваться провести новую волну мобилизации для победы в военной операции на Украине. По его мнению, в настоящее время России противостоит не только Вооруженным силам Украины, но и «консолидированному лагерю» союзников Киева.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Константин Затулин

Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ Константин Затулин

Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ

«Я совсем не исключаю, что ... потребуются еще какие-то усилия, еще какие-то мобилизации. Я совершенно не убежден в том, что мы справимся теми силами, которые на сегодня есть, и больше с нашей стороны никаких жертв не нужно будет приносить. К сожалению, ситуация достаточно непростая, и ведем мы борьбу не только с Украиной, и уже не столько с Украиной, а с консолидированным лагерем. Значит, мы должны соответственно мобилизовываться»,— сообщил господин Затулин в интервью радиостанции «Говорит Москва».

По мнению парламентария, россияне должны воспринимать военную операцию на Украине как «Отечественную войну», так как подобных кампаний «страна не проигрывает».

13 июня в ходе встречи с военными корреспондентами президент России Владимир Путин заявил, что на данный момент необходимости в проведении дополнительной мобилизации в стране нет. По словам главы государства, он следит за общественной дискуссией на эту тему, но считает, что при нынешней ситуации на линии фронта новых волн мобилизации проводить пока не нужно. По его словам, с января на службу по контракту набрали 150 тыс. человек, вместе с добровольцами — 156 тыс. человек.

В прошлом году в России проводилась частичная мобилизация. Владимир Путин объявил ее 21 сентября 2022 года, 31 октября президент РФ сообщил о ее окончании, но отдельного указа об этом не подписывал. Минобороны РФ заявляло, что в армию за это время были призваны 300 тыс. человек. Министр обороны Сергей Шойгу сообщал, что после выполнения плана частичной мобилизации военкоматы продолжат набор в войска добровольцев и кандидатов на прохождение службы по контракту.

О том, что происходит после ввода российских войск на Украину, читайте в онлайн-трансляции «Ъ».

Александр Кислов